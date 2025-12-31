Las troncales que llegarán hasta el río Neuquén con el nuevo paseo costero

La continuidad de los paseos costeros río arriba del Neuquén permitirán que las nuevas calles troncales del sur de la ciudad, como Copahue y Ricchieri, lleguen directo hasta el río. Antes, de modo intuitivo y por ripio, se llegaba hasta el Neuquén «por Figueroa «al fondo» en ese sector. Los 2.700 metros de paseo en ejecución unirán por el sector ribereño, la calle Chocón con Aguado.

«Lo más importante en lo que trabajamos allí es la defensa costera; a nivel de la cota de defensa aprobada por Recursos Hídricos», detalló el subsecretario de Planificación y elaboración de Proyectos, Pablo Vega. El funcionario de la secretaría de Infraestructura y Planificación de la comuna explicó que por la misma defensa, irán tanto los vehículos, como las bicicletas y los peatones en este nuevo tramo.

La obra está en un 30% de ejecución y el corte de cintas está previsto para agosto, según se anunció en la última recorrida de obra. En la zona más conocida de este paseo, Figueroa y el río Neuquén, se trabaja en la adecuación de una explanada. Actualmente, se ejecuta base y subbase de la defensa. En periodos de mayor erogación de caudales desde las presas, en todo el sector el agua del río avanzaba hasta los patios del barrio privado ubicado en las cercanías.

El sector en obra prevé la convivencia sobre la defensa, del paso vial, el veredón de la bicisenda y la senda peatonal (foto Cecilia Maletti)

Según se anunció, en el lugar se instalará un mirador para observar una importante colonia de patos silvestres y cisnes de cuello negro en ese sector. Se pensaron en las cercanías de la calle Figueroa y el proyecto está en pleno diseño, se indicó.

La estructura sería similar al mirador que también fue proyectado en el paseo del Club Independiente y que sigue en diseño: antes de que fuera inaugurado ese tramo, había sido bautizado por el intendente Mariano Gaido como el mirador «Los Cisnes«, aunque aún no fue instalado.

El nuevo paseo costero habilitará la orilla del río para calles troncales del sur de la capital como la Copahue y Ricchieri, así como la Aguado y Figueroa.

Las dos primeras, tienen prioridad de pavimentación en el barrio Confluencia porque desde el inicio de 2025 fueron previstas como las nuevas troncales al sur de la avenida Mosconi: cambiaron a mano única con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y que se transformen en una alternativa vial desde el oeste al este, en paralelo a la ruta, en lo que la comuna designa como la ciudad «de los 15 minutos».

La obra la ejecuta la UTE RJ – CN Sapag, con una adjudicación de 15.000 millones de pesos, que cotizó para 360 días de obra. Los trabajos avanzaron río arriba (hacia el norte) desde Chocón hasta Copahue, luego avanzará hasta Richieri y de Figueroa hasta Los Alamos, para terminar en calle Aguado.

En todo el tramo de los casi 3 kilómetros, la estructura del paseo será la vía vehicular más la vereda y bicisenda, con espacios ampliados en algunos sectores para instalar los espacios recreativos o el mirador, para lo que se busca la mejor disposición, se indicó.

El paseo costero en construcción está ubicado al norte del Club Independiente, entre Chocón y Aguado (foto Cecilia Maletti)

Lo que falta en el Paseo Costero del Club Independiente

Aunque fue inaugurado formalmente en septiembre para el aniversario dela ciudad, las tareas continúan en el paseo costero ubicado en las inmediaciones del Club Independiente: se terminan los gabinetes de medición eléctrica, la infraestructura de energía y la iluminación.

Al sur de los trabajos principales, entre la calle Piglia y Chocón, se define el lugar donde se instalará el mirador «El Cisne», que ya tiene su diseño concluido mientras se planifica la mejor ubicación.