La ciudad de Neuquén sacó planes de pago para los vecinos con deudas: se activa en febrero

El municipio ofrecerá a los contribuyentes deudores, descuentos de hasta un 25% para regularizar su deuda y planes de hasta 36 cuotas en los rubros patentes y retributivos municipales. El programa se publicó esta semana en el boletín oficial y tendrá vigencia en febrero.

La ciudad de Neuquén tiene unos 100.000 contribuyentes y mantiene un índice de cobrabilidad de un 80%. Para este año tiene previsto un ingreso de recursos propios de 155.000 millones de pesos, sin embargo, aplica también beneficios, como la eliminación de unas 45 tasas en febrero – marzo, que involucran la reducción de unos 1.000 millones de pesos.

Para sumar recursos, el equipo de Finanzas e Ingresos Públicos planteó un programa de cuotas para tentar a los deudores a regularizar sus deudas y adicionar más fondos.

Los contribuyentes que efectúen pago contado, tendrán descuentos del 25% de los intereses que acumuló con la deuda. No se planteó como una moratoria, en la que se bonifican los intereses acumulados por incumplimientos. Si el recibo se hace en la modalidad virtual (por la web) el descuento de resarcitorios será de un 50%.

Los detalles figuran en el boletín oficial del 6 de enero, donde se indicó que el plan de cuotas para deudores involucra deudas atrasadas, multas y accesorias por mora.

Los deudores podrán acceder a un plan de 36 cuotas iguales y consecutivas de su deuda, con una tasa de interés de un 10% para ese plan. Si tiene otros planes de pago vigentes, el interés se calculará en 15%.

Las cuotas mínimas se fijaron en 5.000 pesos y se cobrarán del 1 al 10 de cada mes. Los frentistas que ya hubieran dejado planes sin pagar, tendrán planes sólo hasta 12 cuotas.

Los que paguen más de una cuota por mes, para adelantar el fin del plan, tendrán descuentos de intereses. Ante la falta de pago de una o más cuotas, habrá caducidad del plan de facilidades, según las cuotas que hubiera asumido el contribuyente y el acuerdo con el área de Ingresos Públicos.

Los descuentos a los contribuyentes sin deudas

En 2025, el municipio estableció su presupuesto con un 20% del aumento para todas las tasas municipales respecto del último trimestre de 2024.

El 17 de enero será el cierre para el pago de la primera cuota de los servicios de este ciclo en la municipalidad de Neuquén, con descuentos (10%) para los contribuyentes que no registren deudas, los que abonen con débito automático (10%) y los que paguen el semestre adelantado (con plazo hasta el 27/01), con 10% de bonificación.