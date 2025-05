Taxi Go: la municipalidad de Neuquén presentó la app para los taxistas que competirá con Uber

La ciudad de Neuquén presentó hoy la aplicación Taxi Go, que le permitirá a los usuarios contactar a los taxis de las bases, los que están en plataformas o los que circulan en la calle, a través del celular. La activación se producirá en algunos días, en tanto aún hay escepticismo entre los taxistas sobre su uso. La herramienta digital buscará masificar su uso en Neuquén capital para competir con las plataformas comerciales que funcionan de manera irregular.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, destacó que se trata de una mejora y modernización para el servicio de taxis que se estaba solicitando. El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, recordó que la innovación fue concertada con los licenciatarios, que prestaron su conformidad; mientras que desde la secretaría de Movilidad, la coordinadora ejecutiva, Noelia Rueda, indicó las facilidades que se abrirán para los usuarios con una mayor disponibilidad del servicio.

Espinosa indicó que la puesta en marcha y activación depende del servicio de google, pero que estará activa en pocos días. Cifró que entre 24 y 72 horas el tiempo para que figure disponible en los celulares.

taxistas habilitados 750 se activarán como disponibles en la aplicación a medida que ingresen al servicio del día

«Tiene infinidad de bondades como modalidades de pago, objetos perdidos, valoración del viaje. Como toda aplicación hay que hacer un logueo y referenciación y demanda el viaje en cuanto capta al taxista más cercano», indicó Espinosa.

Agregó que la aplicación remite un valor estimado del viaje, pero que al término del recorrido lo que indica el reloj, es lo que corresponderá pagar. Agregó que el trayecto se puede compartir con la persona que espera la llegada del visitante o un familiar. «Se trata de la tecnología aplicada a los servicios públicos», destacó el funcionario.

Pasqualini dijo que se instalará códigos QR en el aeropuerto, terminal de ómnibus y otros lugares públicos donde los turistas y visitantes de Neuquén puedan acceder a bajar en su celular y conectar el servicio. Agregó que tendrá un centro propio de monitoreo y que se trata de la primera ciudad del país con una herramienta digital específica para los usuarios de la ciudad.

«Está desarrollada acorde a las necesidades de nuestra localidad, es a costo cero para los taxistas y tiene una dinámica distinta», sostuvo Pasqualini.

«Es una aplicación que le permitirá a la ciudadanía, gestionar de manera rápida y óptima un transporte ágil y seguro» reiteró Rueda.

Taxi Go competirá con Uber y otras plataformas comerciales

El lanzamiento de Taxi Go masificará el contacto de los taxistas con los usuarios a través de una aplicación de celular para competir con la aplicación Uber, Cabify o Didi, que no están autorizadas en Neuquén, pero funcionan de manera ilegal.

Actualmente hay ocho vehículos que fueron secuestrados los últimos días por ofrecer los servicios de transporte no habilitados. Enfrentan multas millonarias y los gastos de acarreo y retiro del vehículo. La ordenanza para autorizar las plataformas comerciales sigue en trámite en el Deliberante y los bloques opositores impulsan su aprobación a fines de junio.

Aunque el MPN planteó que autorizaría las plataformas comerciales luego de la puesta en marcha de la aplicación municipal, el oficialismo se mostró reticente políticamente a permitir el uso de Uber en Neuquén. Hasta el año pasado, la negativa era terminante debido al rechazo y oposición masiva de los taxistas de la ciudad

La reticencia de los taxistas a Taxi Go

«Yo no voy a tener la aplicación, ni Uber ni nada» aseguraron algunos taxistas consultados sobre la nueva herramienta digital creada por la municipalidad para contactar clientes a través del celular. La aplicación municipal es de uso obligatorio, según se aprobó desde el Deliberante.

Algunos conocen el uso de Uber, muchos se manifestaron de acuerdo con contratar pasaje mediante la aplicación y otros se mostraron escépticos por la utilidad de la herramienta y no quisieron opinar.

Consultados en diferentes paradas, la mayoría prefirió no opinar hasta contar con la aplicación bajada y conocer de su uso. «Ellos la presentaron, pero todavía no funciona. Dijeron que iban a mandar el link y todavía eso no ocurre, así es que no voy a decir nada», sostuvo un licenciatario dela zona céntrica.