El MPN sigue postergando la aprobación de Uber en Neuquén

El MPN no avaló hoy el despacho para viabilizar la contratación de viajes mediante plataformas como las de UBER, en Neuquén. «Esperamos que los concejales oficialistas firmen» para que el 12 de junio el proyecto llegue al recinto, posteó en las redes el presidente del bloque Fuerza Libertaria, José Luis Artaza. Restan aún algunas instancias legislativas para que la iniciativa llegue a votación en junio.

El compromiso político del MPN con los impulsores de la legalización del servicio de coches contratados a través de una aplicación del celular fue que primero se autorizaría la plataforma municipal y luego se le daría cabida a las app comerciales.

La aplicación municipal que competirá con Uber fue aprobada, pero aún no se puso en práctica. Todos los taxistas de Neuquén tienen la obligación de estar conectados a la NqN Taxi, que está inactiva. Según la secretaría de Transporte, la habilitación de la modalidad se producirá en los próximos días.

La aparición de una alternativa similar a Uber para la contratación de los viajes frenó el descontento de los licenciatarios, que rechazan la llegada de Uber, Didi y Cabify.

«Esperemos que el MPN firme, queda una reunión de comisión; y si no lo hace, el proyecto llegará por minoría a la votación del 25 de junio», dijo Artaza.

Desde el MPN, la presidenta de la comisión de Legislacion, Victoria Fernández, explicó que se realizaron algunas «observaciones» a la iniciativa, como los plazos para la reglamentación y otros detalles sobre las sanciones por incumplimientos.

El concejal libertario logró hoy las firmas del bloque CCARI (Valeria Todero) y del PRO, con Denisse Stillger. Sin más apoyos políticos, el proyecto, que ya pasó por otras dos comisiones, podrá llegar como «despacho de minoría» el 26 de junio al recinto, donde deberá negociar las adhesiones políticas para la sanción.

Pero Fuerza Libertaria buscará que en la próxima comisión del lunes, el oficialismo firme el expediente, lo que garantizará el voto del bloque y sus aliados en el recinto, con una sanción rápida en la sesión del 12 de junio o con los plazos extendidos el 26, en la última sesión del mes.

Las exigencias para Uber



En la comisión de Legislación hoy se aprobó la última parte de la legalización de las aplicaciones comerciales: la inclusión de las contravenciones y multas si los prestadores (autos) no se registran en el municipio o si las empresas como Uber no cumplen las obligaciones fiscales y de marco normativo que se les impuso.

Se establecieron los parámetros de que los vehículos no superarán los 7 años de antigüedad, deberán estar a nombre del conductor, tener seguros y una prestación similar a la que cumplen los remisses, 4 puertas y espacios en bauleras.

Tanto los prestadores como las empresas dueñas de las aplicaciones, deberán pagar licencias anuales a la comuna, con sistemas de regulación similar a las que funcionan en otras ciudades.

Actualmente hay contratación de viajes mediante la aplicación en Neuquén, pero funcionan de modo ilegal y tanto los conductores como sus vehículos, están sujetos a fuertes multas, a la retención del carnet y el secuestro y acarreo del vehículo, en caso de ser detectados por los inspectores municipales.