La obra del colector costanero vuelve al centro de Bariloche y hay desvíos de tránsito

La calle norte del bulevar costanero de Bariloche (avenida 12 de Octubre) volvió a quedar cerrada al tránsito desde el viernes para el reinicio de las obras pendientes del nuevo colector cloacal y los vehículos deben compartir la calle sur, en doble mano, como ocurrió ya durante varios meses el año anterior.

El desvío fue autorizado por el municipio y el plazo concedido a la empresa ejecutora es por 30 días, aunque podría extenderse si la situación climática complica los trabajos.

La ejecución del colector costanero que servirá para ampliar los servicios de saneamiento a nuevos barrios de la ciudad lleva casi dos años, con fechas de entrega ya vencidas, y es motivo de un continuo tira y afloje entre el municipio, la empresa contratista Ecosur Bahía y la inspección de obra, que está a cargo del Enohsa.

La intervención en la costanera 12 de Octubre era el tramo más complejo, ya en la planificación previa, porque obliga a disponer desvíos en un área de alto tránsito, que incluye rutas de transporte.

La calle norte del bulevar de la costanera está cortado al tránsito a la altura de calle Palacios. Foto: Chino Leiva

La subsecretaria de Proyectos Urbanos del municipio, Viviana Gelain, dijo que en diciembre pasado le pidieron a la empresa que suspenda los trabajos para evitar contratiempos en la alta temporada turística, con el indicación de que retome el 1 de marzo. Pero esa consigna no se cumplió y demoraron otros 60 días. La funcionaria dijo desconocer las causas, pero sugirió que ahora el clima no será tan favorable.

Subrayó que a pesar de los imponderables que surjan, “tienen 30 días de autorización” para el corte en Costanera, que abarca desde la intersección con Palacios hasta la de Quaglia.

La funcionaria dijo que los plazos de obra “están muy extendidos” respecto del cronograma original, porque el colector debió estar concluido en agosto de 2021.

La obra en la avenida 12 de Octubre consistirá en la colocación de dos tramos de caño de 6 metros y la pavimentación de unos 150 metros de la calzada, que lleva varios meses solo con un apisonado de tierra provisorio.

El inspector de obra, Daniel Beloqui, dijo que no retomaron en marzo porque se habían dedicado a “otros frentes” de la obra y no es tan fácil adecuarse a lo que exige el municipio. “Hay una secuencia de ejecución y hay que respetarla -afirmó-. En estos días, por ejemplo, toda la energía está puesta en el emisario que se debe colocar dentro del lago. Se necesita una ventana climática, con viento cero y no es sencillo. Hoy si es posible van a estar ingresando con la draga”.

Sobre la obra pendiente en la costanera Beloqui explicó que “es un trabajo muy riesgoso, porque se trabaja con una zanja de ocho metros de profundidad por 1,5 metros de ancho y es necesario apuntalar, para evitar desmoronamientos”, lo cual se complica si hay lluvias. Luego tienen que hormigonar, previa compactación sobre tierra seca.

Otras obras que faltan son las cámaras subterráneas (algunas dobles) que obligarán a intervenir en otros puntos de la avenida Juan Manuel de Rosas, que también quedaron sin pavimentar. Esas intervenciones se van a superponer con la obra de modernización de Bustillo, que también mantiene cortada la Rosas a la altura del monolito.

Sin dar fechas, Beloqui dijo que el colector podría estar listo y entregado “antes de fin de año”.