Las mediaciones en Neuquén para solucionar los conflictos comunitarios

La mediación es un mecanismo de resolución de conflictos comunitarios que se aplica en la Defensoría, pero no está regulada (foto Matías Subat)

“Si van a poner algún mecanismo de aplicación para la mediación administrativa, la Defensoría del Pueblo debería ser la autoridad de aplicación”, dijo Pereyra. El organismo analiza una reforma que incluya la tarea de mediación como una de sus intervenciones más demandadas, que no figura como función.



El Defensor del Pueblo defendió el sistema de mediación para resolver los conflictos que llegan para tratamiento en la institución, plantea establecerlo como una de las funciones de la Defensoría y ponderó el proyecto de crear un cuerpo de mediadores municipales, que sigue en comisión en el Concejo Deliberante.



La iniciativa, de la concejala Karina Rojo, prevé dos tipos de mediación: la comunitaria por conflictos entre vecinos y la administrativa, por conflictos con el Ejecutivo municipal. El proyecto planteó que la secretaría de Derechos Humanos de la municipalidad sea la autoridad de aplicación.



“Si hay cuestiones que involucran al propio municipio, el municipio debería ser juez y parte; por eso nos proponemos como autoridad de aplicación”, dijo Pereyra. La mediación administrativa se pone en marcha en los conflictos entre los frentistas y alguna autoridad municipal, como por ejemplo los reclamos por la intervención no deseada en una plaza, el cambio de sentido de una calle o la inclusión de una tasa municipal en la boleta de energía.

“Estamos revisando en esta reforma que queremos hacer de las funciones de la Defensoría y poner la mediación como un título especial para incorporar; porque es una de las actividades principales en la resolución de conflictos y no figura”, sostuvo.



Pereyra destacó que incluso cuando no llegan a un buen resultado entre las partes, las mediaciones comunitarias que se realizan en el lugar han comenzado a ser consultadas por la Justicia. La falta de espacio adecuado para realizar las mediaciones y la atención al público fue planteado en el informe anterior y continuará como una demanda para las autoridades.



Hay una reserva de un terreno en el barrio Melipal para la Defensoría. Si se edifica en ese lugar “debería tener más de dos plantas” para la demanda que tiene el organismo, analizó Pereyra.