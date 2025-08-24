Neuquén apuesta a la mediación para resolver conflictos entre vecinos sin ir a la justicia: cuáles son los más comunes

El Concejo Deliberante de Neuquén inició la discusión para crear un programa municipal de mediación, que permita resolver los conflictos entre vecinos (comunitarios) y también los que se generan con el Ejecutivo (administrativos). Se plantea la creación de una nueva estructura, como prueba piloto, para reducir los reclamos y alcanzar acuerdos perdurables.

El proyecto ingresó en la última sesión del Deliberante, impulsado por la concejala de Pluralistas, Karina Rojo. Se trabajará en la comisión de Legislación y posiblemente también en la de Hacienda. No es claro aún si cuenta con el aval político del Movimiento Popular Neuquino para la nueva estructura, que es lo que marca la celeridad del avance de toda iniciativa.

El planteo coincidió en el tiempo con una capacitación en mediación que la Defensoría del Pueblo realiza en la sede del Concejo para agentes municipales que trabajan en atención al público en la municipalidad de Neuquén.

Mediación voluntaria

El Defensor del Pueblo de la ciudad, Gustavo Pereyra, destacó que la mitad de los conflictos que llegan se logran resolver con acuerdos de mediación voluntaria.

Y que aun aquellos que fracasan y una de las partes acude luego a la justicia, los operadores judiciales valoran el proceso como un antecedente previo. «Hemos tenido muchos casos que nos piden el preacuerdo o copias de las actuaciones, se valida» el proceso de mediación, dijo Pereyra. Y aunque no se logró llegar al acuerdo voluntario, «todo ese trabajo no cayó en saco roto», agregó.

Hay algunas mediaciones que se resuelven en pocos encuentros y otros de largo aliento. En la Defensoría se hacen unas dos mediaciones por día; se cuentan más de 500 actuaciones al mes y el 50% se resuelven a través de la mediación en la misma Defensoría y se evita judicializar un problema entre partes.

Desde que comenzó el año, se formalizaron 300, dijo Pereyra.

Ruidos, mascotas y agua, los conflictos más comunes

Los ruidos molestos, problemas de convivencia en los consorcios de departamentos, las pérdidas de agua que afectan a los vecinos, el comportamiento de las mascotas con los vecinos, los comercios y las dificultades con los frentistas aledaños, o entre familiares que viven en un mismo lote o propiedad son algunos de los procesos en tratamiento.

Otros son largos e incluyen al Ejecutivo, como el que comenzó durante la gestión del exDefensor Jorge Rey y que terminó con la actual, en la que se logró la reubicación de familias que vivían a un costado del arroyo Durán. Esa mediación se hizo entre las familias asentadas sobre la línea del arroyo y el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat.

Evitar la vía judicial

Rojo es abogada y mediadora. Explicó que a diferencia de lo que ocurre en la provincia de Río Negro, donde la mediación prejudicial es obligatoria, en Neuquén solo se aplica en casos judicializados y en algunos fueros.

«Ahora que tenemos reuniones por la reforma del código contravencional, por ejemplo, sabemos de las dificultades que tienen algunos funcionarios para acompañar a los vecinos que tienen problemas entre ellos por temas de medio ambiente, de basura, de usos de espacios comunes, por ejemplo», sostuvo.

Los mediadores pueden dar una respuesta, acompañar y dialogar, encontrar una posible solución más rápido que iniciar una demanda». Karina Rojo, concejala del bloque Pluralistas.

Agregó que con la implementación del programa se buscará crear un espacio dentro del municipio que pueda canalizar las problemáticas vinculadas a la ciudad sin que lleguen a la justicia, como ruidos molestos, mascotas o situaciones vinculadas a la misma administración, como un reclamo por patentes, ejemplificó.

«Los mediadores pueden dar una respuesta, acompañar y dialogar, encontrar una posible solución más rápido que iniciar una demanda», destacó.

Recordó las características voluntarias y confidenciales de la mediación. «No hay nada incorporado a nivel municipal sobre mediación; existe una ley provincial sobre mediación comunitaria a la que habría que adherir y aplicar la administrativa, que es la más resistida», opinó.

Dijo que en la Defensoría del Pueblo se aplica la mediación comunitaria (entre vecinos) que aseguró que no está específicamente regulada. «Es una nueva estrategia o estrategia distinta para la resolución de conflictos entre vecinos y dentro del mismo aparato administrativo: si no interesa, se va a la justicia», reforzó.

Cómo sería el programa

La capacitación buscó mejorar las habilidades de atención al público (foto gentileza)

El programa Municipal de Mediación Comunitaria y Administrativa estaría bajo la órbita de la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la comuna para ofrecer un espacio institucional de resolución pacífica de los conflictos, ya sean entre vecinos como entre los vecinos y el Estado Municipal.

El procedimiento se establece como voluntario y con igualdad en la relación y la imparcialidad del o la mediadora a los intereses de las partes. El proceso será confidencial y con un plazo de 60 días hábiles para la resolución.

Podrán ser mediadores los profesionales de la abogacía capacitados en mediación. Podrá haber otros profesionales co asistentes de otras especialidades para brindar asistencia técnica, previa capacitación en mediación. El proyecto plantea iniciar una experiencia piloto, comenzar en sectores barriales y con asociaciones vecinales.

Rojo indicó que habrá que modificar la ordenanza 1728 de procedimientos administrativos para que la autoridad de cada cartera, pueda derivar a este programa cualquier conflicto, incluso los de los procedimientos especiales como las contravenciones.

«El objetivo es buscar posibles soluciones ante conflictos: a través de personas que son facilitadores del diálogo, ver cosas que no se ven, hasta llegar a un acuerdo voluntario y concluir que el problema se solucionó en serio», destacó Rojo.

Herramientas de mediación para la atención al público

Con la coordinación de la abogada mediadora de la Defensoría del Pueblo, Claudia Rodríguez, en el salón de usos múltiples del Concejo Deliberante se desarrolló una capacitación en mediación para agentes municipales que se dedican a la atención del público.

«Fue a demanda de la municipalidad, muchas veces el personal que está en atención del público o mesas de entrada no tienen las herramientas para manejar algunas situaciones», dijo el Defensor del Pueblo, Gustavo Pereyra.

Detalló que la capacitación buscó mejorar la comunicación no solo para la atención de mesas de entradas sino las gestiones que hacen los municipales cuando son enviados a una actividad específica en una delegación barrial de la comuna o asociación vecinal. «Son habilidades para resolver situaciones de crispación o de falta de entendimiento con el desarrollo de la compresión mutua, la capacidad de generar acuerdos efectivos y dar herramientas para promover una ciudadanía activa y responsable», sostuvo el defensor.