El Deliberante de Neuquén también va por el narcotest a funcionarios: a quiénes alcanzaría

Neuquén capital podría convertirse en la segunda ciudad de la provincia en adherir a la ley que estableció a los test antidoping como un requisito de permanencia en el cargo para los funcionarios públicos. Un proyecto de ordenanza con ese objetivo ya se tramita en el Concejo Deliberante y estaría en condiciones de aprobarse durante la primera sesión de noviembre.

La propuesta fue enviada por el bloque de Fuerza Libertaria, aunque para obtener despacho el lunes pasado en la comisión de Legislación fue modificada hasta finalmente presentarse como una adhesión a la norma de la Legislatura.

Según explicó José Luis Artaza, integrante del bloque y uno de los autores de la iniciativa, el texto propone una «adhesión lisa y llana» a la ley provincial.

Indicó que el proyecto de ordenanza a nivel municipal fija la realización de un examen toxicológico periódico y sorpresivo para los funcionarios públicos, en este caso en el ámbito de la ciudad.

Como marca el texto aprobado por los diputados, el proceso inicia con un test rápido, que, de ser positivo, da paso a un examen toxicológico. Si el resultado se mantiene, la persona podrá realizar una contraprueba en otro laboratorio.

El primer municipio en adherir a la normativa provincial fue Zapala, a propuesta del intendente Carlos Koopman. La ordenanza, descrita como «fundamental» por el jefe comunal, fue aprobada por unanimidad por los concejales de esa ciudad.

Narcotest en Neuquén capital: quiénes tendrían que realizarlo

Artaza aclaró que en la capital se verían alcanzados quienes ocupen cargos de carácter político, como el intendente, sus secretarios, sus subsecretarios, los concejales y también los jueces de Faltas.

El costo del examen correrá por cuenta del funcionario y el resultado habilitará la aplicación de sanciones, establecidas de acuerdo al mecanismo administrativo que corresponda.

Los test tienen por finalidad chequear la presencia de metabolitos de opioides, de cannabinoides, de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, metilendioximetanfetamina (MDMA) y metilendioxianfetamina, benzodiacepinas y barbitúricos, y cualquier otra sustancia psicoactiva que, conforme a criterios científicos actualizados, la autoridad de aplicación determine.

Consultado por la aplicación efectiva de la ordenanza en caso de aprobarse, Artaza explicó que todo depende de la reglamentación de la ley provincial —que todavía no sucedió— y de la aclaración de algunos aspectos centrales, como la autoridad de aplicación.

El proyecto tomará estado parlamentario en la sesión de este jueves, pero la idea es que se vote durante el próximo encuentro, que probablemente ocurra a principios de noviembre. El concejal de Fuerza Libertaria indicó que ya cuenta con el acompañamiento del MPN, el bloque con mayor cantidad de concejales en el Deliberante capitalino.