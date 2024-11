Licitación de residuos en Neuquén: cuánta basura se genera en la capital

El 90% de la montaña de residuos domiciliarios que se depositan a diario en el Complejo Ambiental Neuquén, son de la recolección en la ciudad de Neuquén, que gasta más de 3.200 millones de pesos mensuales para el sostenimiento del sistema. Hay aportes de otras 4 ciudades, que no alcanzan al 13% de lo que se lleva a las cavas. «En diciembre esperamos tener en marcha el proceso licitatorio y cuanto antes, adjudicada a la empresa que corresponda», dijo el subsecretario de Hacienda de la comuna.

En el Deliberante de Neuquén, esta semana saldrá el despacho con las pautas para el llamado licitatorio y tendrá un tratamiento extraordinario de votación el mismo día que toma estado parlamentario.

El contrato con Cliba vence el 31 de diciembre, no así el de Basaa, que es la firma que tiene a su cargo el tratamiento de lo que llega en los camiones del CLIBA al Complejo Ambiental Neuquén (CAN).

Pero Basaa tiene un contrato de 2 años y Cliba firmó en 2015. La prórroga está prevista por 8 años, con posibilidad de extensión de 1 año más, según se analizaba en el Deliberante. La nueva empresa deberá tomar a la actual planta de personal de CLIBA y si no lo hace, la indemnización deberá contemplar la antigüedad de cada operario hasta diciembre inclusive.

Dutto explicó que en cuanto las bases para el pliego lleguen al Ejecutivo, Hacienda trabajará al mayor ritmo para sacarlo lo antes posible, debido al vencimiento del contrato. «Existe la opción de prórroga por 180 días», aclaró el funcionario, si el proceso licitatorio está en marcha antes de que cese el acuerdo con la actual concesión.

El Complejo Ambiental Neuquén está rodeado de las nuevas urbanizaciones Foto: archivoFlorencia Salto.

Dutto especificó que a diario, la ciudad de Neuquén produce aproximadamente 15.000 toneladas de residuos domiciliarios, mientras que al CAN entran otras 2.000 toneladas de los municipios cercanos que pagan por el servicio, como Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar y Plottier.

«Como pauta, tenemos lo que nos sale el sistema actual; a esto hay que agregar que queremos condiciones más modernas, equipamientos y camiones nuevos, contenedores laterales como los que hay en CABA», aclaró Dutto. Las cifras en existencia es de un sistema que cuesta unos 3.200 millones de pesos al mes por la recolección, mientras otros 600 millones se pagan a Basaa.

«A quien venga a proveer el servicio, se exigirá una recolección más moderna, con mejores contenedores, y camiones nuevos», insistió.

El Complejo Ambiental Neuquén

Una consulta nunca respondida en profundidad es el proyecto de traslado del nuevo CAN, por el que se creó una nueva tasa el año pasado que se cobra con la boleta de luz desde marzo. Según el subsecretario de Hacienda, en abril o mayo estará concluido el proyecto ejecutivo del nuevo CAN, que involucrará «a varias localidades vecinas: si no tienen dónde dejar los residuos y no cuidan ríos y medio ambiente, también nos afectan», especificó.

Dutto aclaró que el nuevo CAN tendrá una «perspectiva para los futuros 50 años» y será «como dijo el intendente Mariano Gaido, el Complejo más importante de latinoamérica». «Considero que lo estaremos licitando a principios de año: ya se está trabajando en el master plan», aseguró.