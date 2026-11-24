A pocas semanas de Navidad, Luisana Lopilato comenzó a transformar su mansión en Canadá en un escenario digno de una película navideña. La actriz argentina compartió imágenes de los preparativos en la propiedad que comparte con Michael Bublé, donde la decoración festiva cobra especial protagonismo.

Con un imponente árbol de Navidad, cientos de esferas decorativas y una pequeña aldea que recrea un paisaje invernal, la actriz apostó por una ambientación que combina elementos tradicionales con detalles sofisticados.

Un árbol de Navidad gigante en el living de Luisana Lopilato

El amplio living de la residencia, caracterizado por sus techos de doble altura, grandes ventanales y una imponente luminaria colgante, se convirtió en el escenario principal de los preparativos navideños.

Las dimensiones del ambiente permiten incorporar un árbol de gran altura, para cuyo armado fue necesario utilizar una escalera.

Sobre la alfombra y la mesa ratona se distribuyeron numerosos adornos de diferentes tamaños, con una paleta cromática protagonizada por el rojo, el blanco, el plateado y algunos detalles oscuros.

Las esferas brillantes, mate y con diferentes texturas aportan variedad a una propuesta que recupera los colores clásicos de las fiestas.

Una aldea navideña con nieve artificial y casas de jengibre

Otro de los rincones que mostró Luisana Lopilato está inspirado en los tradicionales pueblos navideños.

La actriz preparó una composición sobre una superficie cubierta de nieve artificial, en la que incorporó distintos elementos decorativos:

Pequeños árboles de Navidad con efecto nevado.

Casitas que imitan las construcciones de galletas de jengibre.

Figuras de animales y personajes navideños.

Miniaturas de pinos verdes.

Adornos rojos y detalles blancos.

El resultado es una aldea navideña en miniatura, una alternativa decorativa que permite recrear la magia de los paisajes invernales dentro del hogar.

Cómo adaptar la decoración navideña de Luisana Lopilato a cualquier casa

Aunque las dimensiones de la mansión canadiense permiten desplegar una ambientación de gran escala, varios de los recursos utilizados por la actriz pueden trasladarse a viviendas más pequeñas.

Combinar esferas de distintos tamaños, elegir una paleta de tres colores, incorporar nieve artificial y crear pequeñas escenas navideñas sobre aparadores o mesas auxiliares son algunas de las alternativas.

Las figuras de jengibre y los árboles en miniatura también permiten sumar un toque cálido y nostálgico sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Con esta propuesta, Luisana Lopilato anticipó la llegada de la Navidad con una decoración que combina elegancia, tradición y espíritu familiar, en una casa que comienza a vestirse de fiesta.