El hallazgo se produjo tras una semana de operativos por la búsqueda del camionero de 28 años (Foto: Gobierno de Río Negro)

Con el operativo desplegado para dar con el paradero del camionero de 28 años desaparecido en Cinco Saltos, esta mañana fue hallado un cuerpo en inmediaciones del Puente Amarillo, a la altura de la ex planta de Indupa.

Las recorridas y los rastrillajes en la zona eran encabezados por la Comisaría 7ª junto a distintas unidades de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y personal del Consorcio de Riego, todo bajo la coordinación del ministerio Público Fiscal.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo en Puente Amarillo

El descubrimiento se produjo sobre el Canal Principal de Riego, en uno de los sectores donde venían concentrándose las tareas de rastrillaje de los últimos días, luego de que el transportista entrerriano cayera al cauce la semana pasada en cercanías del parque industrial local.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno y al Gabinete de Criminalística para realizar las pericias de rigor en el lugar. El cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial en Roca para avanzar con los procedimientos judiciales correspondientes que permitan confirmar oficialmente la identidad de la persona encontrada.

Cómo se realizó el operativo de búsqueda

El dispositivo combinó desplazamientos sobre el agua y recorridas a pie por las orillas del Canal Principal de Riego, bajo directivas judiciales y con la participación de distintos organismos en terreno. Bomberos Voluntarios trabajaron en el cauce con kayaks y también realizaron rastrillajes a pie para ampliar la inspección visual y del fondo.

Javier Luis Tomás Ríos, el camionero de 28 años oriundo de Entre Ríos que desapareció en Cinco Saltos fue visto por última vez el pasado 18 de noviembre en la ciudad rionegrina. Desde entonces los esfuerzos en su búsqueda se concentraron en el canal principal de riego.

A la par, efectivos de la Policía de Río Negro y personal de la Brigada Rural de Cinco Saltos recorrieron las orillas del canal y acompañaron el despliegue en los tramos definidos por el operativo junto con recursos de apoyo como drones y buzos en los puntos señalados por la investigación.

Noticia en desarrollo.