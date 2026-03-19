Mapa | Etapa 6 de la gran obra en Avenida Mosconi: cómo serán los desvíos para cruzar el puente Neuquén – Cipolletti

Desde el municipio informaron que la intervención del sector ya comenzó y los desvíos empezarána funcionar a fin de marzo. Foto: gentileza

La municipalidad de Neuquén presentó este jueves el inicio de obras en el sexto tramo de la Avenida Mosconi, que comprende los primeros 600 metros de la gran vía desde el puente carretero Neuquén-Cipolletti hasta la calle Linares.

Las autoridades detallaron cuáles son los desvíos habilitados para poder cruzar a Río Negro mientras se desarrollan los trabajos. Mostraron también qué características tendrá el viaducto.

Avenida Mosconi: cómo se organizará el tránsito del puente carretero que une Neuquén y Cipolletti

Las obras se realizarán sobre la vía que conecta Neuquén y Cipolletti en los primeros 60 días. Para no interrumpir los trabajos, la municipalidad implementó una serie de desvíos:

Quienes circulen por Avenida Mosconi deberán redirigirse por Aguado y doblar en Lázaro Martín hasta retomar el acceso al puente.



Otra alternativa que se habilita es por Leales y Lules para incorporarse a Lázaro Martín y cruzar a Río Negro.

También quienes necesiten retomar hacia Cipolletti desde Alderete deberán hacerlo a través de Carmen de Patagones.

El mapa de los desvíos en el puente carretero (gentileza).

Desde la municipalidad informaron que se realizaron mejoras en Lules, Lázaro Martín y Río Uruguay. “Hemos pavimentado todo ese sector”, explicó María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete. Agregó también que se adecuaron los tiempos de los semáforos.

Los desvíos empezarán a funcionar el sábado 28 cuando finalicen las tareas de pavimentación en esas calles. Además, informaron que en toda la zona de obras la velocidad máxima será de 20 km/h.

Primeros 600 metros de la Avenida Mosconi: así se verán

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, precisó que la intervención del sector ya comenzó y que la obra «consiste en dos viaductos que elevan la entrada y salida en Neuquén para permitir debajo de ellos el cruce transversal”.

Por su parte, Pasqualini contó que “se tomó la decisión no solo ir de Linares a Gatica, porque sino iba a quedar como una obra inconclusa, sino de avanzar con esta obra que es comunicación del puente de Cipolletti y Neuquén hasta Linares». Aseguró también que la estructura elevada «le va a dar dinamismo al ingreso de vehículos a la ciudad”.

Así se verá el ingreso y salida a Neuquén (gentileza)

El plazo de ejecución para este tramo será de un año y fue diseñado para mantener siempre dos carriles de circulación por sentido para no entorpecer el tránsito durante toda la obra.