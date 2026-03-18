Avenida Mosconi avanza sin bloquear el tránsito: cómo es el operativo en Neuquén

Desde la municipalidad pidieron que se circule con precaución para no afectar el desarrollo de la obra. Foto: Florencia Salto.

La obra de la Avenida Mosconi progresa en la ciudad de Neuquén. Los tramos interrumpidos de la ex Ruta 22 implicaron modificar las calles y reorganizar el tránsito.

Desde la municipalidad explicaron cuáles son los siete cruces habilitados para circular de norte a sur en la capital y qué precauciones hay que tener a la hora de manejar por la zonas afectadas.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, detalló que la construcción de la gran avenida «se la pensó sin afectar, por un lado, al comercio y, por el otro lado, a la movilidad vehicular«.

El inicio de las obras en la avenida Mosconi. Foto: Florencia Salto

Aseguró que «los vehículos fluyen con normalidad y que no se afecta el comercio, que era fundamental y además que es una obra que se trabaja durante las 24 horas«.

Destacó que nomalmente circulan 70.000 autos en las primeras horas del día y puntualizó la importancia de manejar con cuidado. «Tenemos que salir 10 minutos antes, respetar todas las señales y respetar al personal de tránsito que está en los cruces ordenando«, sostuvo la funcionaria.

Aclaró que los siete cruces habilitados están sobre las calles Bahía Blanca, Linares, Chubut, Olascoaga, Chaneton y Gatica, y que por el momento no se sumará ninguno más. Agregó también que toda la información sobre la obra se puede observar en la página de la municipalidad.

Así avanza la obra de la avenida Mosconi en Neuquén. (Foto: Florencia Salto)

Próximos tramos de la Avenida Mosconi y semáforos inteligentes

«Esta semana seguramente se va a anunciar el inicio de la obra del puente carretero a Linares, que está prevista que sea de manera conjunta con esta obra. Más adelante se hablará de Gatica hacia el límite con Plottier», anticipó Pasqualini.

Sobre el tránsito en el puente Neuquén-Cipolletti, garantizó que «no va a impactar mucho porque va a haber un puente que va a conectar, todo eso se va a desarrollar y después se va a hacer la vinculación puente con ese tramo».

Afirmó que este año están previstos los trabajos en los sectores 4, 5 y 6 que ya están siendo intervenidos. «Es una obra que está planificada para que se termine en un año«, dijo la secretaria.

Además, anunció que pronto se presentará la licitación para implementar inteligencia artificial en los semáforos de la ciudad. Explicó que «vamos a tener semáforos que van a cambiar según el flujo vehicular».