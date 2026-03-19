Marchas del 24 de marzo en Neuquén y Río Negro: una por una, las actividades por el Día de la Memoria

El próximo martes 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, a 50 años del golpe cívico-militar que instauró la última dictadura en Argentina y dejó un saldo de más de 30 mil desaparecidos.

En Neuquén y Río Negro, distintas organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas convocaron a marchas y actividades culturales para recordar a las víctimas y renovar el pedido de justicia.

Neuquén: movilizaciones por el 24 de marzo

En Neuquén capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) convocó a una vigilia y movilización a la que ya se adhirieron varias organizaciones.

En sus redes sociales informaron que la actividad iniciará el lunes 23 de marzo a las 20 con una vigilia por «Memoria, Verdad y Justicia» en el anfiteatro Gato Negro que se encuentra en el parque Central de Neuquén.

El martes 24 sigue con la marcha programada para las 19.30. Bajo el lema «50 años del golpe genocida. Son 30.000. Los derechos se conquistan en las calles. ¡Ni un paso atrás!», convocaron a reunirse en el monumento a San Martín.

Roca: actividades por el 24 de marzo

En Roca, las actividades comenzaron a las 16 en la plaza General Belgrano, con una «plaza activa» que incluirá música, lecturas, danza, radio abierta y murales.

En la plaza se montará un escenario donde a las 17 se subirán Covatti – Lucero y Salomé Guevara. La actividad continuará con el descubrimiento de placa y a las 18.30 empezará la marcha por la calle Mitre.

Al finalizar la movilización se realizará la lectura del documento para recordar a las víctimas de la última dictadura en Argentina.

Regina: movilización y actividades

En la ciudad de Regina también se hará una movilización por el 24 de marzo.

En la convocatoria compartida por Sitrajur se informó que a las 17 se concentrarán en la plaza de Los Próceres y luego de marchar, se harán actividades culturales con micrófono abierto.

Bariloche: repintada de pañuelos y movilización

En Bariloche también se organizaron actividades para este lunes 24 de marzo. A las 10 se juntarán a repintar pañuelos en la plaza de Los Españoles. También se hará el armado del cultrún.

Por la tarde, al igual que en otras ciudades, las distintas agrupaciones se concentrarán a partir de las 16 para dar inicio a la marcha hacia la plaza.

Viedma: vigilia y concentración este 24 de marzo

Fuera del Alto Valle, en Viedma, las actividades comenzarán el lunes a las 17 en el espacio sociocultural de El Cóndor donde se visibilizará la historia de Julio García, asesinado por la Triple A. También se hará una pintada colectiva de pañuelos, testimonios de vecinas exiliadas y propuestas culturales con artistas regionales.

Luego de esto la actividad se trasladará a una vigilia que se realizará en la Casona Bachi Chironi. Se espera que el martes cerca de las 17 se lleve a cabo la convocatoria a marchar en la plaza San Martín.