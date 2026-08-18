Mariano Gaido y Rolando Figueroa inauguraron oficialmente la Avenida Crouzeilles

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, inauguraron este martes la Avenida Crouzeilles, una nueva vía que permitirá conectar el norte y el sur de la capital neuquina.

Durante el acto oficial, Figueroa habló sobre su reunión con Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación y explicó los temas que discutirán en la Casa Rosada.

«Es la obra a nivel municipal más importante en la Patagonia».

La nueva arteria implicó tres kilómetros de pavimento, tiene 12 metros de ancho y cuatro carriles. Formará parte de un corredor vial que conectará la ciudad con la Autovía Norte y la Ruta Provincial 67

Además, tendrá conexiones con calles como Río Colorado, Punta Indio y Bajada de Maida, mejorando la circulación vehicular en una zona de fuerte crecimiento urbano.

«Es una obra que estaban hace mucho tiempo solicitando los vecinos del oeste, con un presupuesto de $20.000 millones y que es fruto del trabajo en equipo del gobierno de la provincia y la municipalidad«, aseguró Gaido.

Detalló que la ejecución de la avenida también incluyó la construcción de un canal de tres kilómetros sobre el costado oeste de la avenida que canalizará el agua hacia el arroyo Durán.

«Esta obra que hoy estamos inaugurando tiene un canal pluvial que es fundamental porque escurre el agua desde Plottier y del oeste profundo de la ciudad de Neuquén«, precisó el jefe comunal.

Por su parte, el gobernador afirmó: «estamos muy contentos, son obras que como dice Mariano (Gaido) son importantes, que no se hacen en otros lugares. Ya Neuquén es la ciudad más importante del sur argentino».

Anunció que iniciarán obras antes de fin de año: «en un mes vamos a estar licitando todos los accesos a la capital donde vamos a realizar varias duplicaciones de calzada, como también varios puentes que van a permitir ya no detenerse en las distintas rotondas«.

Reunión Figueroa y Santilli: los temas en agenda

«Hay algunos temas en los cuales estamos pidiendo manifestaciones expresas, como lo es con la zona fría. Estamos pidiendo que el jefe de gabinete claramente salga a expresar que no se le va a tocar el monto del subsidio que le corresponde a Neuquén y a la Patagonia«, detalló Figueroa.

En materia de rutas, señaló que solicitará que la Provincia pueda hacerse cargo de distintos corredores que actualmente dependen de Nación: “Nosotros nos queremos hacer cargo de la ruta 242 del Paso Internacional Pino Hachado”, afirmó.

También mencionó el interés por las rutas 231, la 40 y la 231, corredores vinculados al Paso Internacional Cardenal Samoré.

A su vez, habló sobre el control del corredor de los Siete Lagos. “También queremos ver si nos pueden traspasar la ruta hacia los Siete Lagos, porque queremos desarrollar el paseo de los Siete Lagos”, sostuvo.

Sobre los accesos a la capital, Figueroa enumeró distintos proyectos entre ellos, mencionó la construcción de un puente elevado sobre Casimiro Gómez y sobre Los Paraíso, y la duplicación de la calzada desde Casimiro Gómez hasta el límite con Río Negro.

En esa línea, habló de la posibilidad de un cuarto puente para mejorar la conectividad entre Neuquén y Río Negro.

Y agregó: «también queremos avanzar en un proyecto que queremos elaborar con Río Negro en conjunto con el CFI para evaluar de qué manera se mejore la transitabilidad hasta Vaca Muerta con un menor impacto hacia las ciudades que estamos desarrollando«.