Más de 400 vecinos de Cipolletti iniciaron el trámite para regularizar sus obras

Segun informó el municipio de Cipolletti, hasta el 31 de marzo estará vigente el plan de regularización de obras privadas que lanzó el gobierno de la ciudad. Debido a la gran demanda e interés de los vecinos se decidió extender el plazo para regularizar obras sin permiso.

«Al 31 de diciembre de 2022, ya se iniciaron 430 trámites«, explicaron desde la municipalidad. «El histórico plan es un importante beneficio para aquellos vecinos que tengan metros cuadrados construidos sin la documentación correspondiente presentada, hayan sido o no notificados», describieron desde el gobierno.

Los interesados deberán dirigirse a la dirección de obras particulares ubicada en Yrigoyen y Villegas. La atención es de lunes a viernes de 7.30 a 13, para consultar acerca de las opciones del plan de regularización para obras privadas.

Segun informaron, se aplicará un descuento en la sobretasa impuesta al pago de los derechos de obras a empadronar, como un incentivo para regularizar las construcciones sin habilitaciones. Además de las nuevas condiciones en las formas de pago y financiación.

«Es un plan histórico, y que para el caso de las viviendas de hasta 150 metros, significa un beneficio enorme de alrededor del 60 por ciento de reducción del pago de los derechos de construcción, sumado a la posibilidad de generar un plan de pago», aseguraron.

Desde el gobierno de Cipolletti se resaltó el acompañamiento que realiza el municipio a los beneficiarios del PROCREAR, y del colegio de arquitectos, del consejo de profesionales de ingenieros y maestros mayores de obras, para generar tarifas preferenciales a la hora de confeccionar los planos.

Según el informe, el plan de regularización es de carácter especial y transitorio por un período inicial de 120 días hábiles, desde la publicación oficial de la Ordenanza, el 1 de julio.

Preguntas básicas sobre el plan

El municipio difundió las respuestas a las preguntas básicas sobre el plan para aclarar dudas sobre a quién está dirigido, qué obras comprende, entre otras inquietudes.

¿A quiénes está dirigido?

Este plan de regularización está dirigido a todos aquellos que han construido y que por dificultades económicas han tenido que priorizar la construcción, antes que el empadronamiento de la obra y la presentación de la documentación técnica.

La convocatoria es para los vecinos que están en esta situación, que han construido sin permiso una superficie importante, no importa si para vivienda unifamiliar, para un emprendimiento comercial, o industrial, hasta determinada superficie.

Se le da la facilidades de planes en cuotas, de descuentos importantes y acompañamiento para elaboración de esa documentación. En conjunto se está trabajando para que en el marco de este proceso de regularización, los profesionales tengan los honorarios acordes, a una tarifa reducida acompañando a este plan de regularización.

¿Qué tipos de obras comprende?

Quedan comprendidas las obras construidas sin permiso municipal, edificaciones existentes, ampliaciones, modificaciones o refacciones efectuadas sin permiso municipal, construcciones que no cuenten con certificado Parcial y/o Final de Obra, y aquellas que no hayan completado el pago de los Derechos de Construcción que tengan los siguientes destinos y superficies:

a. Viviendas unifamiliares o multifamiliares de hasta 300m2 de superficie.

b. Locales comerciales, oficinas, consultorios de hasta 150m2.

c. Depósitos, Naves industriales, talleres, y otros usos reglamentarios que no estén expresamente indicados en los incisos a) y b) de hasta 300m2.

(Quedan excluidas de la presente las edificaciones con usos no admitidos para la zona de

implantación).

¿Cuáles son los beneficios del Plan de Regularización?

Bonificación especial de un 10% en la liquidación de derechos de construcción de obra nueva.

Serán beneficiarios de dicha bonificación aquellos expedientes que se encuentren en trámite o que hubieren sido iniciados con anterioridad a noventa (90) días hábiles de la entrada en vigencia de la presente, previa presentación de la Declaración Jurada.

Bonificación especial de un 30% sobre los derechos de construcción de obra nueva para aquellos propietarios que demuestren ser adjudicatarios de crédito PROCREAR o similares para primera vivienda única y permanente.

También se aplica la Ordenanza a quienes habiendo regularizado con la presentación de la documentación correspondiente registren deudas en concepto de Derechos de Construcción.

¿Qué sucede con las actas contravencionales?

Se establece en el Art.5° de la Ordenanza que se suspende el procedimiento contravencional ante el Juzgado de Faltas. Asimismo en el supuesto que se encuentren en curso actuaciones judiciales quedarán suspendidas las medidas de ejecución (embargo, inhibición, etc.).

¿Cuáles son las modalidades de pago?

En un único pago con un descuento del 10%.

En 3 cuotas sin interés.

Hasta en 12 cuotas con un anticipo del 10% y financiación según la tasa de interés que fija el Banco de la Nación Argentina para la tasa activa cartera general.