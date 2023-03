Protesta mapuche bloquea desde hace 60 días la obra de la Circunvalación en Villa La Angostura

Los habitantes de Villa La Angostura conviven desde hace casi 6 años con maquinarias viales que van y vienen por la ejecución de la ruta de Circunvalación. Se trata de una obra que cambiará la trama vial de la localidad. Pero los trabajos para avanzar con la traza están paralizados desde hace casi 60 días por el reclamo de la comunidad mapuche Paicil Antriao que bloquea el paso.

Miembros de la comunidad mapuche impidieron el 18 de enero pasado que técnicos contratados por Codi-Conevial hicieran un estudio de suelos. Y el 23 de enero, resolvieron instalar un improvisado campamento en la calle Antriao, para frenar el avance de las máquinas.

Autoridades de la comunidad mapuche explicaron a RÍO NEGRO que se instalaron en ese sitio para resguardarlo, porque lo reivindican como parte de su territorio comunitario. Además, denunciaron que los movimientos de suelos ponían en riesgo el único camino de acceso a la zona del faldeo del cerro Belvedere, donde viven algo más de 40 familias de la comunidad.

Las empresas Codi Conevial retiraron las máquinas por la protesta mapuche a finales de enero pasado, (Foto Marcelo Martínez)

La protesta mapuche enervó a sectores de la población de Villa La Angostura que salieron a repudiar que se frenara el avance de la obra. También, cuestionaron la legitimidad de la comunidad mapuche.

La disputa por la obra de la ruta de Circunvalación reactivó las posiciones a favor y en contra. Mientras algunos defienden a la Lof Paicil Antriao y señalan las calles con nombres mapuches que abundan en Villa La Angostura. Destacan que hay hasta comercios y complejos que usan palabras mapuches. Otras personas niegan la existencia de una comunidad en la historia de la localidad.

La obra de la Circunvalación lleva un 75,61% de ejecución según las constructoras que comenzaron en abril de 2017 con los trabajos en Villa La Angostura. (foto Marcelo Martínez)

La ejecución

Río Negro recorrió en febrero del año pasado la traza, con personal de Codi-Conevial. La obra llevaba entonces un 70% de ejecución.

Este diario regresó hace una semana al lugar. Observó que la traza está lista en gran parte de los 6,1 kilómetros de extensión. Desde las empresas informaron que está ejecutada en un 75,61%. Dijeron que por la protesta mapuche solo han podido hacer trabajos complementarios en estos casi 60 días últimos. “Estamos trabajando donde podemos”, explicaron. Aseguraron que en la Circunvalación trabaja un centenar de empleados.

La obra es de una magnitud que impresiona. Tiene dos carriles para avanzar en dirección al paso Cardenal Samoré y dos para circular en sentido contrario. Hay sectores con gaviones de contención de varios metros de altura y barandas de protección de hormigón, puentes, por ejemplo, sobre el arroyo Piedritas, y pasos a nivel.

Desde Codi Conevial explicaron que el personal estuvo realizando trabajos complementarios en los 60 días últimos en la obra de Circunvalación. (foto Marcelo Martínez)

Desde la comunidad Paicil Antriao afirmaron que no se moverán si Vialidad Nacional no abre una puerta para dialogar. Exigieron para levantar “el resguardo” que el Gobierno neuquino y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) entreguen la carpeta técnica del relevamiento territorial, que tiene el mapa con las tierras que reclaman.

En la calle Antriao, donde los mapuches levantaron el acampe o «resguardo», Codi Conevial tiene proyectado hacer un puente porque la ruta debe pasar por debajo. Señalaron que el socavón en ese sector es porque el puente debe quedar a una altura de 5,1 metros de altura para cumplir la normativa y los camiones y colectivos transiten sin problemas.

Los movimientos de suelo dejaron pozos enormes en ese lugar. Las autoridades de la comunidad denunciaron el impacto ambiental causado por las máquinas.

Desde la otra vereda, sostuvieron que todo se ejecuta de acuerdo al plano aprobado por Vialidad Nacional, con los estudios de impacto ambiental. Recuerdan que toda la información se presentó el 19 de mayo de 2015, en una audiencia pública que se hizo en Villa La Angostura, donde se escucharon todas las voces. También, la comunidad mapuche participó.

La comunidad mapuche Paicil Antriao montó el 23 de enero pasado el resguardo en la calle Antriao, para impedir el avance de las máquinas. (foto Marcelo Martínez)

Las familias asentados en El Álamo

El plazo para terminar la obra vence en abril del 2024, pero falta avanzar en el sector El Álamo, donde viven 18 familias que integran la Lof Paicil Antriao. Y en los dos extremos de la ruta donde van las rotondas.

Fuentes de las empresas aseguraron que en ese lugar no paran de levantar casillas o de ampliar las construcciones. Evaluaron que será difícil seguir adelante sin la intervención del Poder Judicial o de Vialidad Nacional.

Hay una causa en el juzgado federal de Zapala que se originó por una denuncia de Vialidad que pidió el desalojo de unas 7 familias que se habían asentado en ese sector por 2015. La jueza federal Silvina Domínguez (hoy jubilada) no ordenó el desalojo. Convocó a las partes a dialogar, pero nunca prosperó esa instancia.

La Provincia mira para otro lado en este conflicto. El Gobierno nacional no lo tiene en agenda y a Vialidad no se interesa por resolverlo. RÍO NEGRO consultó en el organismo nacional para tener la opinión del jefe del 12 Distrito Neuquén, Alberto Ciampini, pero explicaron que no dará declaraciones porque el conflicto está judicializado. La única referencia del funcionario al tema se remite a una declaración breve en un comunicado difundido a mediados de febrero pasado.

La obra tendrá su finalización inmediata una vez que se libere la traza de los terrenos intrusados. Esta obra es necesaria para el desarrollo turístico y urbanístico de Villa La Angostura». Alberto Ciampini, jefe del Distrito 12 Neuquén de Vialidad Nacional.

“Espero que la Provincia pueda llegar a destrabar esta situación porque es una obra clave para nosotros, y ya tendríamos que estar utilizándola”, sostuvo el intendente Fabio Stefani (MPN). Recordó que los camiones siguen cruzando por el centro. Los concejales fueron más allá. Aprobaron por unanimidad la semana pasada una comunicación con su “más enérgico repudio a los hechos delictivos suscitados en la obra de Circunvalación”.

Solicitaron “de manera urgente al gobernador Omar Gutiérrez que tome las medidas conducentes para que, al amparo de las leyes vigentes se logre que la seguridad jurídica de las personas y los bienes y obras públicas de Villa la Angostura”. Para los mapuches ese pronunciamiento solo incita a la violencia.

El lonko de la comunidad Paicil Antriao, Damián Olivero (a la izquierda) junto al werken de la Lof, Lorenzo Loncón, y el werken de la zonal Lafkence, Florentino Nahuel. (foto Marcelo Martínez)

"Estamos dispuestos al diálogo"

“Venimos desde hace tiempo reclamándole a Vialidad Nacional dialogar”, dijeron el lonko de la comunidad mapuche Paicil Antriao, Damián Olivero, junto al werken, Lorenzo Loncón, y el werken de la zonal Lafkence, Florentino Nahuel. “Estamos dispuestos al diálogo y llegar a un acuerdo. No estamos diciendo que de aquí no nos van a sacar o nos van a sacar muertos”, aclararon.

Instaron al presidente de Vialidad Nacional, al presidente Alberto Fernández, al gobernador Omar Gutiérrez y al intendente Fabio Stefani, “que colaboren y pongan voluntad política y si eso ocurre esto lo resolvemos en unos días”.

Respecto al conflicto que se originó a finales de enero pasado y que mantiene paralizada la obra, explicaron que la empresa venía avanzando “y como estaban en peligro las familias decidimos hacer el resguardo del camino tradicional al acceso a la cascada Inacayal y al Belvedere donde viven más de 40 familias”.

Loncón dijo que el conflicto se desencadenó cuando la empresa quiso cruzar las calle Antriao con las máquinas “lo que es una completa ilegalidad”. Denunciaron el socavón enorme que hicieron y el daño ambiental causado. Cuestionaron que las empresas quieran avanzar con la traza “cuando hay 18 familias que viven” en el sector El Álamo y Trainko.

Loncón y Nahuel afirmaron que no se irán de la calle Antriao, donde levantaron el acampe o «resguardo» hasta que no les entreguen la carpeta técnica del relevamiento territorial. Y que Vialidad cumpla con el proceso de consulta previa e informada con la comunidad, como lo prevé la ley 24071. “Seguimos esperando la respuesta de Vialidad. Hace cuatro años le presentamos un protocolo de consulta”, recordó Nahuel.

Dijo que también se lo acercaron en ese momento a la jueza federal de Zapala Silvina Domínguez, que tenía la denuncia de Vialidad con el pedido de desalojo de las familias asentadas en el sector El Álamo.

Destacó como un avance que el gobernador presentara en la Legislatura neuquina un proyecto de ley para implementar un protocolo de consulta con las comunidades mapuches. “¿Por qué Vialidad Nacional se niega?”, planteó. “Nosotros cuando lo presentamos lo hicimos con la idea de buscar una solución al conflicto”, sostuvo.

“Volvemos a decirle a Vialidad Nacional que son responsables de esta situación. También, la Provincia y el intendente”, afirmó. “Si hubiera voluntad política esto se resuelve en 24 horas”, aseveró, convencido.

Olivero, Loncón y Nahuel recordaron que el reclamo es por 125 de las 625 hectáreas que el Estado nacional les entregó en 1902 a los ascendientes de las familias Paicil y Antriao. Admitieron su preocupación “por la campaña de desinformación” que hay en Villa La Angostura, impulsada por algunos dirigentes y vecinos “que nos califican de violentos”.

Y calificaron la comunicación aprobada por el Concejo Deliberante la semana pasada en repudio a los hechos delictivos, que ocurre en la Circunvalación, como “una incitación a la violencia porque la población no está debidamente informada de nuestro reclamo”.

“Nos preocupa el racismo y la violencia que se puede desatar en Villa La Angostura, como ocurrió en Bariloche”, plantearon. “Estamos pidiendo desde 2015 que se termine el relevamiento territorial”, sostuvieron. Y mostraron la documentación con la personería jurídica que desde 2007 tiene la comunidad Paicil Antriao.

“Nosotros estamos pidiendo desde 2015 que se termine el relevamiento territorial y no nos vamos a quedar quietos”, sostuvieron.

En la calle Antriao, las empresas quieren construir un puente y un paso a nivel para la continuidad de la Circunvalación, pero la protesta mapuche lo impide. (Foto Marcelo Martínez)

El debate por la existencia de la comunidad

Respecto a los sectores de Villa La Angostura que desconocen la existencia histórica de una comunidad mapuche, Olivero recordó que a principios del siglo pasado la mayoría de los mapuches “trataba de pasar lo más desapercibido posible”. “Además, no conocían el dinero y apenas hablaban español”.

Nahuel aseguró que están reconocidos en las Constituciones Nacional y Provincial y en el Convenio 169 de la OIT al que la Argentina adhirió que “garantizan el derecho a la identidad y a conformarse en comunidad”.

Olivero y Nahuel destacaron que en Villa La Angostura viven muchos descendientes de los Paicil y Antriao. Y señalaron que aquellos vecinos que desconocen la existencia de la comunidad mapuche “vinieron desde otras ciudades con una mano atrás y adelante y lo que hacen es generar odio racial haciéndonos poner en contra de la sociedad, lo que va a generar que peligre la paz social”.

Dijeron que la comunidad tiene hoy casi 70 familias. Explicaron que se incorporaron familias que no son de Villa La Angostura porque “nosotros no hacemos discriminación y entendemos que ellos tienen que tener un lugar donde desarrollarse”.

La comunidad mapuche Paicil Antriao lamenta el daño ambiental causado por los movimientos de suelo, en la calle Antriao. (Foto Marcelo Martínez)

Un proyecto con décadas de historia

El proyecto de Circunvalación tiene varias décadas de historia en Villa La Angostura. El reclamo por la obra se hizo más fuerte a medida que la población creció y se intensificó el flujo de camiones de cargas, que cruzan por el paso internacional Cardenal Samoré. Esos transportes circulan por el centro de la localidad y causan varios problemas.

Nación anunció la construcción de la Circunvalación para desviar los camiones del centro. Pero hubo que expropiar casi 90 lotes por donde proyectaron la traza, que fueron declarados de utilidad pública. Se pagaron millones de pesos de indemnización a los dueños.

El proyecto recién tomó forma a partir del 11 de mayo de 2012, cuando Vialidad Nacional hizo la licitación pública, que ganó la UTE Codi-Conevial e Inversora Vial Agro. El presupuesto oficial era de 244.645.069 pesos, con 89 centavos.

La inflación galopante de la economía argentina disparó por las nubes lo costos. Desde Codi-Conevial informaron que hoy el monto vigente es de 5.908.000.000 pesos, con precios de 2022. Los materiales de construcción no paran de aumentar. Estimaron que, si la obra se hubiese licitado en diciembre del 2022, el presupuesto tendría que haber sido de unos 10.000.000.000 de pesos.

Recordaron que Vialidad Nacional adjudicó el 21 de abril de 2014 la obra. El contrato se firmó el 3 de febrero de 2017 y los trabajos empezaron el 20 de abril de 2017. La Circunvalación debe estar lista el 20 de abril del 2024.