Vence hoy el pago semestral de tasas con descuentos en Neuquén capital

Hasta hoy se podrán lograr descuentos para el pago semestral de tasas en Neuquén capital. En enero, el plazo se extendió inusualmente hasta los primeros días de marzo.

Por pago anticipado, los contribuyentes tienen un 10 por ciento de descuento, otro 5 por ciento de bonificación si la modalidad es por débito automático y un 10 por ciento adicional por “contribuyente cumplidor”, es decir, si a junio de 2025 era un usuario sin deudas.



Se explicó que los cambios en las pautas de liquidación de los tributos causaron demoras en la emisión de las boletas de pago en el sistema informático y se aplazó el vencimiento original.

El «descuento neuquino» sigue hasta diciembre

Por otra parte, hasta diciembre de 2026 continuará en vigencia el botón de “descuento neuquino”, de reducción de hasta un 50 por ciento del valor de las tasas a quienes tengan más de 2 años de radicación en la ciudad.



Hasta ayer se habían adherido más de 68.260 contribuyentes de un padrón de 110.000 frentistas.

La actualización de adhesiones marcó que solo en enero se sumaron 20.000 familias en busca de descuentos en el pago de las tasas.

Hasta el 15 de diciembre, los incorporados al botón de “descuento neuquino” no superaban el 40 por ciento del padrón. El beneficio es voluntario: se obtiene a través de la gestión en la página web de la municipalidad capitalina o en persona ante las oficinas de Ingresos Públicos.



El secretario de Finanzas de la comuna, Fernando Schpoliansky, aseguró que la adhesión al “descuento neuquino” será retroactiva al 1 de enero. Los que se presenten en la oficina de Ingresos Públicos, en Riadavia 167, tendrán la opción de que se les aplique el beneficio desde enero y lo que esté abonado de más, se acreditará en futuros pagos.