Neuquén busca sumar a la Universidad Nacional del Comahue al desarrollo del Polo Tecnológico

El intendente Mariano Gaido junto a la jefa de gabinete María Pasqualini y las autoridades de la Unco. Fotos: gentileza.

La Municipalidad de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) avanzan en una agenda de trabajo para ampliar la presencia de la casa de estudios en el Polo Científico Tecnológico. La iniciativa contempla incorporar actividades de investigación y evaluar la instalación de ciclos superiores de carreras vinculadas con ingeniería y tecnología.

La propuesta fue analizada este miércoles durante una reunión entre la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, el rector de la UNCo, Christian Ariel Lopes, y la vicerrectora, Lorena Angélica Higuera.

Los espacios universitarios que podrían incorporarse al Polo Tecnológico

Uno de los puntos del encuentro fue la posibilidad de que la futura sede universitaria dentro del complejo reciba los ciclos superiores de carreras o facultades relacionadas con las ingenierías, la innovación y el desarrollo tecnológico.

La reunión de la municipalidad con la Unco.

La iniciativa también prevé la participación de los cuatro institutos de investigación de la universidad. Pasqualini explicó que, de esta manera, la propuesta “busca vincular las capacidades académicas y de investigación de la universidad con el desarrollo del Polo Científico Tecnológico de Neuquén”.

La reunión permitió comenzar a definir los alcances del acompañamiento municipal a la universidad y las posibles líneas de articulación institucional.

Dónde queda el Polo Científico Tecnológico de Neuquén y qué actividades tiene

El Polo Científico Tecnológico Neuquén está ubicado en el Distrito D2-11 de la meseta, en la intersección de las avenidas Soldi y Huilén. Se trata de un complejo pensado para vincular al sector público con las empresas y las instituciones académicas.

La infraestructura está organizada en módulos edilicios con planta baja y tres niveles superiores. Cuenta con espacios destinados a laboratorios de prueba, investigación, oficinas, talleres, aulas de capacitación, bibliotecas digitales y áreas de coworking.

El Polo Tecnológico está ubicado en la meseta de Neuquén.

Entre sus principales áreas de desarrollo figuran los hidrocarburos y el Oil & Gas, con proyectos de investigación e innovación vinculados con Vaca Muerta. También contempla espacios para medicina, biomedicina y tecnologías aplicadas a la salud.

El complejo incluye además iniciativas relacionadas con inteligencia artificial, robótica y desarrollo de software.