Una cueva para jugar: Neuquén inaugurará el séptimo parque temático

El paisaje del Parque Norte en la ciudad de Neuquén pronto cambiará con la inauguración del séptimo parque temático. El mangrullo con forma de cueva, ubicado frente al observatorio astronómico, está en un punto clave para las familias y su diseño busca reflejar la geografía local.

Las autoridades municipales recorrieron las obras, próximas a finalizar, y destacaron que las mejoras realizadas en las instalaciones no son solo para las infancias sino también para las personas que van a hacer ejercicio.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó que esta plaza, por su ubicación, tendrá una vista panorámica del Valle del río Neuquén y aseguró que el Parque Norte «es un espacio que es muy utilizado para la actividad física durante diferentes horas del día».

Recordó también que «acá había unos juegos que no estaban en condiciones, que ya estaban muy deteriorados». Explicó por qué las nuevas instalaciones se diferencian de los parques ya inaugurados.

«Estamos en una zona que es reserva, ¿por qué no tenemos ese piso de goma? Acá se puso piedra que lo que hace es si llueve el agua escurre y está muy vinculada a la zona de reserva», contó la funcionaria.

También detalló que se realizaron mejoras en las luminarias ya que varias personas hacen actividad física de noche,se arreglaron las veredas y las postas saludables. Además se instalaron otros juegos tradicionales como hamacas y sube y baja.

«Es poner en valor los diferentes espacios públicos para para que la ciudadanía los disfrute, para que el turismo los conozca, porque a estos espacios cada vez que inauguramos uno, de las ciudades cercanas los vienen a conocer«, resaltó Pasqualini.

Por último, la secretaria habló de la bandalización de los espacios públicos y mencionó puntualmente el robo de luminarias en el puente Neuquén-Cipolletti. «Llamamos a la toma de conciencia porque la municipalidad hace una inversión muy importante para que la ciudad esté iluminada», sostuvo.

Pidió a la ciudadanía cuidar de los espacios comunes y realizar las denuncias cuando se observan actividades sospechosas «porque cada vez que se vandaliza un sector, nuevamente hay que destinar fondos para reponer eso que se roba».