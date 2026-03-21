Neuquén suma buses eléctricos al sistema COLE: ¿Cómo funcionarán y qué recorridos tendrán?

El sistema de transporte público de Neuquén, COLE, se prepara para un salto tecnológico en materia de sustentabilidad. El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, anunció la incorporación de ocho buses eléctricos 0 km que comenzarán a circular en un plazo de 45 días. Las unidades, que tienen una autonomía de 200 kilómetros diarios, operarán con el sistema SUBE y mantendrán la misma tarifa que el resto de la flota.

«Cuando hablamos de colectivos eléctricos, lo primero es la huella de carbono. En este caso, incorporamos unidades con impacto ambiental nulo», explicó Espinosa. En una primera etapa, estos vehículos —con capacidad para 20 pasajeros— cubrirán recorridos orientados a puntos turísticos, conectando el norte de la ciudad con la Isla 132 y la Península Hiroki.

A este esquema se suman las líneas 1 y 3 de turismo, que funcionarán con unidades adaptadas para recorrer los puntos históricos y recreativos de la capital neuquina. Según detalló Espinosa, el objetivo es potenciar estos trayectos durante la temporada alta, brindando un valor agregado tanto para los visitantes como para los vecinos que asisten a los paseos costeros.

El recorrido de la Línea Especial 1.

También explicó que los cargadores estarán ubicados en las bases operativas y que la autonomía alcanza los 200 kilómetros diarios, a una velocidad promedio de 45 kilómetros por hora.

El recorrido de la Línea Especial 3.

Refuerzo de flota y conectividad en los barrios

Más allá de la innovación eléctrica, el municipio concretó la llegada de 36 nuevas unidades convencionales para fortalecer el servicio en los sectores de mayor demanda. Este crecimiento de la flota permitió el lanzamiento de la Línea 31, un recorrido clave que une el Balcón de la Ciudad (Distrito 2) con el río Limay, atravesando puntos estratégicos como la Universidad Nacional del Comahue y el Polo Tecnológico.

La ciudad incorporará próximamente ocho buses eléctricos 0K, de última generación y sin impacto ambiental. (Foto: gentileza)

Asimismo, la Línea 10 extendió su cobertura hacia las nuevas urbanizaciones de la Meseta (Distritos 6 y 7), atendiendo a los sectores que han registrado el mayor crecimiento poblacional en los últimos años.

Más opciones para la noche

Uno de los puntos más celebrados por los usuarios que estudian o trabajan tarde es la ampliación del servicio nocturno. A las tradicionales líneas 6 y 8, el sistema COLE sumó ahora frecuencias de madrugada en los ramales 2, 5, 12, 17, 22, 25, 28 y 30.

Con estas incorporaciones, la ciudad busca consolidar un esquema de movilidad integral que combine tecnología de punta con una mayor cobertura geográfica en las zonas que anteriormente contaban con servicios limitados.

Los datos clave del nuevo servicio: