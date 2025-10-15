Neuquén elimina dos tasas municipales desde 2026: apuntan a aliviar la carga tributaria

El secretario de Innovación y Gestión Estratégica, Gastón Contardi, confirmó en RÍO NEGRO RADIO, que la Municipalidad de Neuquén eliminará la tasa forestal-habitacional y la tasa de residuos comerciales desde 2026. La medida busca reducir los costos que afrontan los contribuyentes y promover el desarrollo del sector privado en la ciudad.

Escuchá al secretario de Innovación y Gestión Estratégica, Gastón Contardi en RÍO NEGRO Radio

«La tasa de residuos comerciales representaba hasta el 31 de diciembre un 10% del costo de la licencia comercial, y a partir de 2026 se elimina por completo. Lo mismo ocurrirá con la tasa del plan habitacional, una contribución creada en su momento para compensar la eliminación de los aportes de Nación a provincias y municipios», explicó Contardi en diálogo con Ya es Tiempo.

El funcionario señaló que la medida representa cerca de 25.000 millones de pesos que «se vuelven a volcar a la calle», reforzando el movimiento económico local.

«Confiamos en que al devolver estos recursos a la actividad económica se verán resultados positivos en el corto plazo. Neuquén demanda mucha actividad privada y, más allá de cómo evolucione el país, la ciudad va a seguir creciendo», afirmó.

La medida se suma a la eliminación de 45 tasas municipales

La decisión de eliminar la tasa forestal-habitacional y la de residuos comerciales se enmarca en un programa más amplio de reducción de cargas municipales iniciado por la gestión de Mariano Gaido, que desde 2025 eliminó 45 de 180 tasas, con el respaldo del sector privado.

Según la municipalidad, estas medidas buscan reducir la presión fiscal, simplificar los trámites y volcar recursos a la economía local, mientras se mantiene un índice de cobrabilidad superior al 80%.

«Desde 2019, el volumen de la actividad comercial en Neuquén aumentó un 37%. Es un crecimiento sostenido, y nuestro objetivo es seguir generando herramientas, buscamos que el peso de la carga tributaria sea cada día menor», destacó Contardi.