Desde ferias a showrooms: piden regular el comercio informal en el nuevo Código de Faltas de Neuquén

Los comisión especial del Concejo Deliberante que redacta el nuevo Código Municipal de Faltas de Neuquén recibió un pedido formal de la principal cámara empresaria y comercial de la capital para que el texto también regule el comercio informal, como las ferias sin habilitación oficial, los showrooms y los llamados vendedores informales.

La solicitud se presentó hace unos días, cuando los concejales recibieron a integrantes de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan) y representantes de los juzgados de Faltas municipales.

El objetivo fue sumar propuestas de los privados y analizar las posibilidades concretas de llevarlas a la práctica en el nuevo código, que empezó a trabajarse hace unos meses y también contó con las opiniones de otros sectores relevantes de la ciudad.

«Competencia desigual»: la advertencia empresarial por el comercio informal

Dante Scantamburlo, presidente de la entidad empresaria, dijo a Diario RÍO NEGRO que la reunión fue positiva y que desde el cuerpo legislativo hubo receptividad a sus pedidos.

«Son varias cuestiones, pero lo principal es actualizar la legislación vigente y cubrir prácticas que no están reguladas», dijo el referente.

Puntualmente, advirtió sobre el crecimiento de actividades que no tienen las mismas obligaciones administrativas ni impositivas que los comerciantes habilitados, generando una suerte de «competencia desleal» entre las partes.

El presidente de Acipan, de todas formas, dijo que el proyecto prevé regulaciones, pero también considerará situaciones particulares.

«No vamos a pedir que alguien cuyo único sustento son sus ventas en una esquina pague una licencia. Sí proponemos que esté registrado, para que el municipio pueda llevar un listado actualizado de las personas que realizan ese tipo de transacciones», detalló.

Ferias y showrooms, sin «ningún control» en Neuquén

Alertó, más adelante, sobre la proliferación de ferias barriales y showrooms en espacios públicos y particulares, sin habilitación comercial para ello.

Aseguró que en la actualidad no tienen «ningún control» y que la mercadería ofrecida rara vez cuenta con respaldo administrativo o bromatológico, en el caso de los puestos que venden alimentos.

«Si vos abrís Instagram, te encontrás cientos de showrooms y en ninguno la municipalidad tiene poder de regulación real«, sostuvo. Un primer paso, consideró, es que empiecen a pagar licencia comercial y que también estén registrados, como hace sucede con los comercios habilitados.

Desde el Concejo se emitió un comunicado luego del encuentro, en el que se destacó el intercambio de opiniones y la posibilidad de «nivelar el terreno» para los ámbitos comerciales con la aplicación de «reglas claras».

Según se había informado a principios de septiembre, los concejales todavía estaban trabajando en la «redacción de una propuesta» para la reforma del código.

Victoria Fernández, concejal del MPN y presidenta de la comisión especial, dijo que esperaban a octubre para arribar a un proyecto en condiciones de poder remitirse a la comisión de Legislación.