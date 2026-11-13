Latin Grammy 2026: Rosalía arrasó y Milo J hizo historia para Argentina, todos los ganadores

Los Latin Grammy 2026 tuvieron una noche de grandes reconocimientos para la música argentina. Milo J ganó el premio a Grabación del Año, uno de los más importantes de la ceremonia, mientras que CA7RIEL y Paco Amoroso, Fito Páez y Bizarrap también consiguieron estatuillas. La gran ganadora internacional fue Rosalía, quien se impuso en categorías centrales como Álbum del Año y Canción del Año.

Según publicaron El País, ¡Hola! y otros medios internacionales, la 27.ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación se celebró el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. La ceremonia reunió a figuras consagradas y nuevas generaciones de artistas que marcaron la música latina durante el último año.

Rosalía fue la gran ganadora de los Latin Grammy 2026

La cantante española Rosalía se convirtió en la principal protagonista de la ceremonia gracias al reconocimiento de su álbum LUX (Complete Works).

La artista consiguió dos de los premios más importantes de la noche:

Álbum del Año: LUX (Complete Works).

LUX (Complete Works). Canción del Año: La Perla, junto a Yahritza y Su Esencia.

Además, recibió distinciones por Mejor Canción Pop, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Video Musical de Formato Corto, entre otros reconocimientos.

Su participación confirmó el impacto internacional de su último proyecto musical, que combinó una propuesta artística experimental con una importante repercusión comercial.

Milo J ganó Grabación del Año y fue uno de los grandes protagonistas

Uno de los momentos más importantes para Argentina llegó cuando Milo J fue anunciado como ganador de Grabación del Año por Niño.

El joven artista consiguió imponerse en una categoría que reunía a figuras internacionales como Karol G, Rosalía, Jorge Drexler, Mon Laferte y CA7RIEL y Paco Amoroso.

Pero no fue su único reconocimiento. También ganó:

Mejor Interpretación Urbana: Gil, junto a Trueno.

Gil, junto a Trueno. Mejor Álbum Folclórico: La vida era más corta.

La vida era más corta. Mejor Diseño de Empaque: La vida era más corta.

Con estos premios, Milo J consolidó su proyección internacional y se convirtió en uno de los argentinos más destacados de la edición 2026.

CA7RIEL y Paco Amoroso también brillaron en los Latin Grammy

El dúo argentino integrado por CA7RIEL y Paco Amoroso llegó a Las Vegas con siete nominaciones y consiguió importantes reconocimientos.

Entre sus premios se destacaron:

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: Beto’s Horns – Fred Remix, junto a Fred again..

Beto’s Horns – Fred Remix, junto a Fred again.. Mejor Canción Pop/Rock: Hasta Jesús tuvo un mal día, junto a Sting.

Hasta Jesús tuvo un mal día, junto a Sting. Mejor Video Musical de Formato Largo: Free Spirits (The Film).

El dúo también había competido por Álbum del Año, aunque el premio finalmente quedó en manos de Rosalía.

Su presencia en distintas categorías confirmó el crecimiento internacional de un proyecto que combina música alternativa, electrónica y pop.

Fito Páez y Bizarrap, entre los argentinos premiados

La música argentina también tuvo representantes destacados en el rock y en los géneros urbanos.

Fito Páez se quedó con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Rock por Shine, sumando un nuevo reconocimiento internacional a su extensa trayectoria.

Por su parte, Bizarrap obtuvo el premio a Mejor Canción Urbana por Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, realizada junto al músico puertorriqueño.

Otro reconocimiento para Argentina llegó en la categoría Mejor Álbum de Tango, donde fue premiado el Quinteto Astor Piazzolla por Le Grand Tango.

Latin Grammy 2026: los principales ganadores de la ceremonia

Estos fueron algunos de los resultados más importantes de la edición 2026:

Categorías generales

Álbum del Año: Rosalía — LUX (Complete Works).

Rosalía — LUX (Complete Works). Grabación del Año: Milo J — Niño.

Milo J — Niño. Canción del Año: Rosalía y Yahritza y Su Esencia — La Perla.

Rosalía y Yahritza y Su Esencia — La Perla. Mejor Nuevo Artista: Aria Vega.

Aria Vega. Productor del Año: Edgar Barrera.

Edgar Barrera. Compositor del Año: Sara Schell.

Pop, rock y música alternativa

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: Alejandro Sanz — ¿Y ahora qué +?.

Alejandro Sanz — ¿Y ahora qué +?. Mejor Álbum Pop Tradicional: Laura Pausini — Yo canto 2.

Laura Pausini — Yo canto 2. Mejor Canción Pop: Rosalía — La Perla.

Rosalía — La Perla. Mejor Álbum de Rock: Fito Páez — Shine.

Fito Páez — Shine. Mejor Canción de Rock: The Warning — Ego.

The Warning — Ego. Mejor Álbum Pop/Rock: Juanes — JuanesTeban.

Juanes — JuanesTeban. Mejor Canción Pop/Rock: CA7RIEL y Paco Amoroso con Sting — Hasta Jesús tuvo un mal día.

CA7RIEL y Paco Amoroso con Sting — Hasta Jesús tuvo un mal día. Mejor Álbum de Música Alternativa: Rosalía — LUX (Complete Works).

Rosalía — LUX (Complete Works). Mejor Canción Alternativa: Jorge Drexler — Ante la duda, baila.

Música urbana y electrónica

Mejor Álbum de Música Urbana: Karol G — Tropicoqueta.

Karol G — Tropicoqueta. Mejor Interpretación Urbana: Milo J y Trueno — Gil.

Milo J y Trueno — Gil. Mejor Interpretación de Reguetón: Karol G y Feid — Verano rosa.

Karol G y Feid — Verano rosa. Mejor Canción Urbana: Bizarrap y Daddy Yankee — Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66.

Bizarrap y Daddy Yankee — Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66. Mejor Canción de Rap/Hip Hop: J Noa y Trooko — Antisistema.

J Noa y Trooko — Antisistema. Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: CA7RIEL y Paco Amoroso con Fred again.. — Beto’s Horns – Fred Remix.

Folclore, tango y música tropical

Mejor Álbum Folclórico: Milo J — La vida era más corta.

Milo J — La vida era más corta. Mejor Álbum de Tango: Quinteto Astor Piazzolla — Le Grand Tango.

Quinteto Astor Piazzolla — Le Grand Tango. Mejor Álbum Cantautor: Jorge Drexler — Taracá.

Jorge Drexler — Taracá. Mejor Canción Cantautor: Silvana Estrada — Dime.

Silvana Estrada — Dime. Mejor Álbum de Salsa: Luis Enrique — El alma en clave.

Luis Enrique — El alma en clave. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: Carlos Vives — El último disco Vol. 1.

Carlos Vives — El último disco Vol. 1. Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Fonseca — Antes que el tiempo se vaya.

Fonseca — Antes que el tiempo se vaya. Mejor Álbum Tropical Tradicional: Gilberto Santa Rosa — Íntimo (En vivo).

Videos musicales y producción

Mejor Video Musical de Formato Corto: Rosalía — Sauvignon Blanc.

Rosalía — Sauvignon Blanc. Mejor Video Musical de Formato Largo: CA7RIEL y Paco Amoroso — Free Spirits (The Film).

CA7RIEL y Paco Amoroso — Free Spirits (The Film). Mejor Diseño de Empaque: Milo J — La vida era más corta.

Latin Grammy 2026: una noche histórica para la música argentina

La edición 2026 dejó un balance especialmente positivo para los artistas argentinos, con reconocimientos que abarcaron desde la música urbana hasta el rock, el tango y las propuestas alternativas.

Milo J fue uno de los grandes protagonistas al ganar Grabación del Año, mientras que CA7RIEL y Paco Amoroso consolidaron su presencia internacional y Fito Páez sumó un nuevo premio a su trayectoria.

La consagración de Rosalía y los reconocimientos a Karol G, Juanes, Alejandro Sanz y otros artistas completaron una ceremonia que reflejó la diversidad de la música en español.

Los Latin Grammy 2026 confirmaron el protagonismo de una nueva generación de músicos argentinos que compite y gana en las principales categorías internacionales.