Neuquén estrenó un nuevo parque temático y confirmó más obras para la ciudad

La ciudad de Neuquén incorporó un nuevo espacio para las infancias con la inauguración del sexto parque temático este viernes a las 10. La plaza será el punto de encuentro para las familias de cuatro barrios.

Con la temática «Refugio del Bosque», la estructura en altura se asemeja a una casa en el árbol. Al igual que en los parques inaugurados, el diseño del nuevo espacio buscó reforzar la identidad local y brindar un lugar moderno de recreación para las vecinas y vecinos.

Un espacio pensado para jugar y crecer

El parque «Pueblos de América» está ubicado en el barrio Santa Genoveva, sobre la calle San Juan entre Río Desaguadero y Angelelli, y limita con otros tres barrios: Villa Farrel, Provincias Unidas y Sapere.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, afirmó que las plazas inauguradas están pensadas para el bienestar de las infancias.

«No es solamente la recreación también es fomentar la motricidad fina, que puedan correr, que puedan saltar y que puedan trepar, y fundamentalmente que dejen las pantallas«, dijo la funcionaria.

El mangrullo tiene una estructura en altura con forma de casa, integrada por toboganes y cuerdas para trepar. La plaza también tiene piso blando para mayor seguridad e incluye otros juegos tradicionales como hamacas y sube y baja.

Además, hay postas saludables, áreas de descanso con bancos y mesas, iluminación LED y veredas amplias para «aquellos que quieran venir a andar en bicicleta, a caminar o con changuitos, vienen muchas mamás y papás también con niños muy pequeños«, explicó Rueda Cáceres.

Por su parte el intendente, Mariano Gaido, sostuvo que «me enorgullece estar en este lugar, inaugurando un nuevo parque y anunciar 20 parques nuevos en la ciudad para que todos los barrios tengan las mismas oportunidades».

Cuál será el próximo parque temático

La subsecretaria adelantó dónde estará el próximo parque temático y qué aspecto local reflejará: «Se viene el parque de las energías en el sector Oeste de nuestra ciudad, que va a contar sobre la matriz energética de nuestra provincia«.

A su vez, Gaido volvió a mencionar las próximas obras públicas que anunció durante la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

«Estamos avanzando con el Neuquén Arenas. Lo vamos a desarrollar en la Isla 132 y vamos a trabajar rápidamente con las ordenanzas para que tengamos dentro de este semestre la oportunidad de licitarlo«, contó el jefe comunal.

También detalló que «este semestre vamos a iniciar un nuevo transporte público en la ciudad de Neuquen con unidades 100% eléctricas«.

Por último, recordó la puesta en marcha de 36 unidades y nuevas líneas de transporte urbano la semana que viene, y la inauguración oficial del Instituto Vaca Muerta el 16 de marzo.