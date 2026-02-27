Viernes de alerta en el Alto Valle: calor, tormenta, viento y hasta granizo, ¿cuáles son las horas más complicadas?

Luego de un jueves de 30°C, el pronóstico del tiempo adelantó temperaturas similares para este viernes 27 de febrero. Será un día con clima ideal para disfrutar al aire libre, pero solo por un par de horas porque también se acerca un fuerte temporal de tormenta.

El termómetro vuelve a elevarse presentando una jornada de calor que, según el Servicio Meteorológico Nacional, combinará viento, lluvia y granizo, producto de la alerta de tormenta que alcanza a una parte de la provincia de Río Negro.

La alerta que alcanza al Alto Valle: detalles del pronóstico

El organismo nacional informó que el área será afectada por «tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes». Las mismas podrán estar acompañadas por «granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h».

Además resaltó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, que pueden ser superados localmente.

En ciudades como Roca y Neuquén se espera una temperatura que rondará los 30°C. Según el pronóstico, la jornada comenzará con una mínima de 23°C y, durante las horas centrales, el termómetro podría alcanzar, e incluso superar, los 32°C.

Por su parte, el viento soplará con velocidades de entre 32 y 41 km/h; no obstante, las ráfagas podrían intensificarse hasta los 70 km/h hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo precisó que existe una probabilidad de entre el 40% y 70%. La lluvia caerá con mayor fuerza durante la tarde y la noche, pero no se descartan chaparrones aislados por la mañana.