Presentan la nueva flota de Cliba en Neuquén para la concesión hasta 2035

En el microcentro, instalaron los nuevos contenedores de separación de residuos con el triple de capacidad que los viejos (foto Oscar Livera)

Los 18 camiones recolectores nuevos, más las minibarredoras de los paseos costeros, las hidrolavadoras para desinfección de veredas y los contenedores para una mejor prestación hasta 2035 serán exhibidos este miércoles en el parque lineal Jaime De Nevares, en la antesala al inicio del nuevo contrato de concesión de CLIBA TECSAN.

El intendente Mariano Gaido presentará las características del nuevo servicio, que será ampliado respecto del actual porque involucrará barrido de avenidas y calle troncales, recolección de contenedores con separación de residuos en el denominado macrocentro y la disposición de nuevos contenedores en el microcentro y la avenida Leloir, con carga bilateral y sistema de detección del interior.

La nueva concesión será por 8 años con posibilidades de ampliación. Prevé desinfección de veredas y nuevos camiones para los centros de transferencia con doble función: llevar los residuos de gran volumen al Complejo Ambiental Neuquén (CAN) y un servicio de recolección de residuos especiales, en los casos de asistencia ante incendios de viviendas o desalojo de pertrechos de acumulación.

Según se adelantó, todos los camiones serán cero kilómetro, incluída la carrocería.

Aunque lo primero que se preveía cambiar eran los viejos papeleros de color naranja por 3.000 nuevos cestos de vereda de color gris con colilleros para cigarrillos, el recambio no se notó en la zona céntrica y los viejos basureros no fueron retirados.