Después de 25 años, el barrio Auka Mawida de Neuquén tendrá cloacas en diciembre

El barrio Auka Mawida de Neuquén capital está a punto de concretar una obra largamente esperada: la red de cloacas. Tras 25 años sin este servicio esencial, la Municipalidad informó que el proyecto, que beneficia a 110 familias, registra un 80% de avance y se estima que estará finalizado para diciembre de este año. La intervención forma parte de un proceso de regularización de servicios básicos en el sector.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, detalló que la obra cloacal comenzó el 1 de septiembre. A pesar de un plazo inicial de ocho meses, el equipo municipal logró este importante progreso en solo tres, lo que permite anticipar su entrega antes de fin de año.

Según explicó Zapata, el sistema cloacal abarca 2.100 metros de cañería e incluye más de 50 cámaras de inspección, garantizando las conexiones domiciliarias para todos los lotes. Restan por ejecutar 200 metros de cañería y dos cámaras profundas necesarias para superar los desniveles del terreno ubicado sobre la barda.

Inversión y futuro de los servicios

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, resaltó que todas estas intervenciones se desarrollan íntegramente con recursos municipales. Las obras se enmarcan en una planificación que prioriza la llegada de servicios esenciales a barrios que históricamente carecieron de ellos. Pasqualini afirmó que el 42% del presupuesto de obras para el próximo año se destinará a proyectos de este tipo.

Además de las cloacas, la Municipalidad avanza en la preparación para la futura obra eléctrica en el barrio. La regularización definitiva del sector, que incluye la totalidad de los servicios, se proyecta para el primer semestre de 2025. Este proceso busca consolidar las condiciones sanitarias y urbanas de Auka Mawida.

En paralelo a la red cloacal, se están construyendo importantes muros de contención para consolidar las calles internas y estabilizar los terrenos sobre la barda, una zona de complejidad topográfica. El IMUH informó que se edificó uno de los muros más grandes de la ciudad, de casi 100 metros de longitud, con el fin de brindar seguridad a las familias residentes.