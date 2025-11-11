El Deliberante de Neuquén inicia el tratamiento del presupuesto 2026 de Mariano Gaido

Con la presentación de la previsión de ingresos para el 2026 y la propuesta tarifaria a partir de enero, el Concejo Deliberante iniciará el análisis de los números que el intendente Mariano Gaido puso a disposición para el próximo año.

El secretario de Finanzas de la municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky y el equipo de Ingresos Públicos fueron convocados a las 9 en la sala de comisiones. Según adelantó el funcionario a Diario RÍO NEGRO, para enero, el incremento de las tasas rondaría el 7% según sea la suba de los precios de la canasta familiar de octubre a diciembre.

El presupuesto 2026 presentado por el intendente Mariano Gaido alcanzó a los 557.000 millones de pesos, un 34% más de lo que planteó para 2025, de 408.000 millones de pesos.

El aumento de las tasas en forma trimestral y de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor (IPC) se mantendrá tal como se implementó desde el 2024. En la tarifaria 2026 está prevista la eliminación de dos tributos destinados a reducción impositiva de medianos y grandes contribuyentes: la tasa forestal y habitacional (para negocios que declaran facturar más de 3.000 millones de pesos) y la tasa comercial por residuos.

El presidente de la comisión de Hacienda, José Luis Artaza, detalló que la discusión sobre los números del Ejecutivo comenzará este miércoles y continuará hasta el jueves 20 con la presentación de los funcionarios de áreas específicas a las que se requiere alguna información.

Schpoliansky y el equipo de Hacienda e Ingresos Públicos comenzará este miércoles a las 9 y el viernes 14 será el turno del subsecretario de Economía, Juan Dutto, citado a las 10.

Las áreas de Obras e Infraestructura fueron invitadas para el miércoles 19 a las 9, con la coordinación del secretario de Obras y Coordinación, Alejandro Nicola. Será una jornada extensa de consultas, por cuanto también fueron citados los integrantes del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) a cargo del desarrollo de lo lotes con servicios en la ciudad y de la regularización de asentamientos en terrenos municipales.

Las consultas sobre el ejercicio 2026 finalizarán el jueves 20 con la invitación al secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, por las cuentas vinculadas a los Servicios Públicos de la ciudad.

La discusión de los números de la ciudad se lleva a cabo mientras el intendente Mariano Gaido se encuentra de licencia fuera del país, por lo que la intendencia está a cargo de la presidenta del Concejo, Claudia Argumero y la concejala Victoria Fernández, preside el Deliberante hasta el 29 de noviembre próximo, cuando finalice la etapa del corrimiento de mandato institucional.