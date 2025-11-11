ESCUCHÁ RN RADIO
Municipales

El Deliberante de Neuquén inicia el tratamiento del presupuesto 2026 de Mariano Gaido

El secretario de Finanzas de la comuna, Fernando Schpoliansky y el equipo de Ingresos Públicos darán inicio al debate sobre los números 2026 y las tasas que rigen a partir del 1 de enero

Shirley Herreros

Por Shirley Herreros

José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) y Atilio Sguazzini (MPN) definieron el cronograma de discusión del presupuesto 2026 (foto Florencia Salto)

Con la presentación de la previsión de ingresos para el 2026 y la propuesta tarifaria a partir de enero, el Concejo Deliberante iniciará el análisis de los números que el intendente Mariano Gaido puso a disposición para el próximo año.

El secretario de Finanzas de la municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky y el equipo de Ingresos Públicos fueron convocados a las 9 en la sala de comisiones. Según adelantó el funcionario a Diario RÍO NEGRO, para enero, el incremento de las tasas rondaría el 7% según sea la suba de los precios de la canasta familiar de octubre a diciembre.

El presupuesto 2026 presentado por el intendente Mariano Gaido alcanzó a los 557.000 millones de pesos, un 34% más de lo que planteó para 2025, de 408.000 millones de pesos.

El aumento de las tasas en forma trimestral y de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor (IPC) se mantendrá tal como se implementó desde el 2024. En la tarifaria 2026 está prevista la eliminación de dos tributos destinados a reducción impositiva de medianos y grandes contribuyentes: la tasa forestal y habitacional (para negocios que declaran facturar más de 3.000 millones de pesos) y la tasa comercial por residuos.

El presidente de la comisión de Hacienda, José Luis Artaza, detalló que la discusión sobre los números del Ejecutivo comenzará este miércoles y continuará hasta el jueves 20 con la presentación de los funcionarios de áreas específicas a las que se requiere alguna información.

Schpoliansky y el equipo de Hacienda e Ingresos Públicos comenzará este miércoles a las 9 y el viernes 14 será el turno del subsecretario de Economía, Juan Dutto, citado a las 10.

Las áreas de Obras e Infraestructura fueron invitadas para el miércoles 19 a las 9, con la coordinación del secretario de Obras y Coordinación, Alejandro Nicola. Será una jornada extensa de consultas, por cuanto también fueron citados los integrantes del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) a cargo del desarrollo de lo lotes con servicios en la ciudad y de la regularización de asentamientos en terrenos municipales.

Las consultas sobre el ejercicio 2026 finalizarán el jueves 20 con la invitación al secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, por las cuentas vinculadas a los Servicios Públicos de la ciudad.

La discusión de los números de la ciudad se lleva a cabo mientras el intendente Mariano Gaido se encuentra de licencia fuera del país, por lo que la intendencia está a cargo de la presidenta del Concejo, Claudia Argumero y la concejala Victoria Fernández, preside el Deliberante hasta el 29 de noviembre próximo, cuando finalice la etapa del corrimiento de mandato institucional.


Temas

Concejo Deliberante de Neuquén

Fernando Schpoliansky

Jose Luis Artaza

Mariano Gaido

Neuquén

