El Deliberante inició las entrevistas con las postulantes al tribunal 1 de Faltas

Mercedes Leguizamón, Paula Gutiérrez y Belén Campos en el hall del Deliberante a la espera de las entrevistas personales (foto Cecilia Maletti)

El juzgado municipal de Faltas 1 ya tiene un correo electrónico para trámites simples y una persona destinada a tareas de relaciones institucionales, se conoció ayer durante las entrevistas de las concejales de la comisión de Legislación con las candidatas al cargo de la secretaría 1.



La modernización de los tribunales municipales estuvo en análisis durante todo el año en el Concejo, tras la realización de concursos para cubrir cargos en la conducción de los dos juzgados desde los últimos meses de 2024.



También por la revisión del actual código contravencional de la ciudad en la comisión especial.

Alrededor de las 11,30 comenzaron las entrevistas personales con Belén Campos, Paula Gimena Gutiérrez y Mercedes Leguizamón.



Todas las profesionales contaban con experiencia en el sector privado, mientras que Campos, además del desempeño privado, integra desde 2017 los equipos técnicos del tribunal.

La comisión de Legislación se reúne los lunes y la próxima semana habrá despacho (foto Cecilia Maletti)

La digitalización de los expedientes y la agilidad de los trámites fueron parte del abordaje en las entrevistas. El lunes se firmará el despacho con los puntajes y se estimaba que en noviembre, el expediente tomaría estado parlamentario, cuando termine el periodo de impugnaciones.

Si el despacho toma estado parlamentario en las sesiones de ese mes, la designación de la candidata seleccionada se producirá en diciembre, según se conoció ayer en la reunión de la comisión que escuchó las propuestas de las tres postulantes.

En estos meses se conoció que el tribunal 1 de la ciudad, no tenía ni con un correo electrónico ni con un teléfono para contacto, situación que se revirtió con la asunción de la jueza Natalia Do Santos Almeyda, en agosto.

La regularización de los cargos en los tribunales municipales se produjo en 2024, cuando la jueza del tribunal 2 de Faltas, Romina Doglioli revalidó su lugar y se eligieron las secretarías de cada juzgado municipal, cuatro en total. Este año fue electa Do Santos Almeyda y se prevé que la secretaria que la profesional dejó vacante, se cubra con la abogada que resulte electa de este concurso.