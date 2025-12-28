La ampliación de la avenida Mosconi en Neuquén comenzará por los puentes carreteros

Los 600 metros del ingreso por los puentes carreteros serán sobreelevados y por debajo, la Obrero Argentino se unirá con el barrio Sapere (foto Florencia Salto)

El presupuesto oficial para el primer tramo de la transformación de la avenida Mosconi alcanzó los 35.436 millones de pesos, según la licitación pública en la que se convocó a ofertar a los privados.

El llamado fue para el sector de ingreso a la ciudad, de unos 600 metros por la Ruta 22, a partir del puente Neuquén – Cipolletti.



La duplicación de calzadas de la actual multitrocha será entre Leales y Perticone y el límite con el puente carretero. La ruta 22 se elevará en el ingreso, como un viaducto, para continuar el trazado hacia el centro.

Por debajo, la avenida Obrero Argentino (que llega desde el río Limay hacia la ruta) se unirá con el barrio Sapere.



Esos detalles se ventilaron en el Deliberante durante la presentación de obras del presupuesto 2026.

Dentro del primer trimestre del año se prevé también llamar a licitación para el segundo tramo, que será el sector más complejo por su trazado en el microcentro de la ciudad, entre Linares y Gatica.



La obra se ejecutará sin cortes del tránsito, se insistió. La transformación de la avenida Mosconi fue parcelada en 6 etapas: la que se inicia desde el puente es la sexta y el tramo de Linares hasta Gatica se lo nombró como el cuarto.



Las ofertas para la ampliación en ingreso desde los puentes carreteros se abrirán el 29 de enero de 2026 a las 10, en la sede de la secretaría de Infraestructura de la comuna, en el municipio de Novella y Godoy. El presupuesto oficial trepó a 35.436.221.092,90 de pesos, con un plazo de ejecución de 360 días corridos. Los pliegos se pusieron a la venta en la planta baja del municipio.