Neuquén transforma uno de sus ingresos: cómo son los plazos de la Avenida Mosconi y qué obras faltan

El ingreso a Neuquén por el puente carretero que conecta con Cipolletti comienza a tomar forma.

El ingreso a Neuquén por el puente carretero que conecta con Cipolletti comienza a tomar forma. Con parte de las vigas de hormigón ya instaladas, la Municipalidad trabaja para completar la estructura del nuevo viaducto en diciembre. Sin embargo, todavía quedan tareas de asfaltado e iluminación antes de su puesta en funcionamiento.

La intervención forma parte de la Avenida Mosconi, una obra de casi seis kilómetros que incluye modificaciones en las redes subterráneas y una reorganización de la circulación.

En diálogo con El Diario del Mediodía de RÍO NEGRO RADIO, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que el viaducto tendrá 160 metros de longitud, distribuidos en ocho tramos de 20 metros cada uno. «Tenemos ocho tramos de 20 metros de longitud, o sea que vamos a tener ocho losas arriba de esas vigas», explicó Nicola. Y agregó: «Tres de los vanos ya están con las diez vigas cada vano».

El funcionario detalló que cada viga pesa unas 20 toneladas, mientras que las prelosas alcanzan los 500 kilos. Estas últimas funcionan como base para el armado de acero y el posterior hormigonado de las losas que sostendrán la carpeta asfáltica.

Además, el secretario contó que ya comenzó la colocación de las prelosas en los sectores donde estaban instaladas las vigas. Asimismo, estimó que estos trabajos demandarían unos cuatros días y que, en paralelo, continuaría el montaje del resto de la estructura.

«Yo creo que en diez días más aproximadamente vamos a tener todas las vigas listas, y en un mes las vigas con las prelosas y ya empezando a hormigonar las losas», señaló.

Los plazos del viaducto de Neuquén y las demoras por las lluvias

El municipio busca llegar a diciembre con toda la estructura de hormigón terminada. Una vez completada esa etapa, restará ejecutar la pavimentación y finalizar las instalaciones necesarias para la iluminación.

«Nosotros queremos llegar al mes de diciembre con toda la estructura de hormigón del puente terminada», afirmó Nicola. Sin embargo, el funcionario aclaró que todavía resta precisar el cronograma definitivo de habilitación. «Mirá, yo la estimación final la voy a tener en diciembre», respondió al ser consultado sobre la posibilidad de utilizar el viaducto a principios del próximo año.

Las condiciones climáticas fueron uno de los principales factores que afectaron el desarrollo de los trabajos. Según explicó, las precipitaciones de los últimos meses obligaron a modificar algunas fechas previstas. En particular, el montaje de las vigas sufrió una demora de cinco días porque el suelo saturado de agua no reunía las condiciones de seguridad necesarias para operar una grúa de 200 toneladas de capacidad.

«Los últimos cuatro meses han sido bravos con la lluvia, y nos terminan modificando algún plazo», sostuvo. Pese a estas dificultades, el funcionario explicó que lograron adelantar otras etapas mediante la duplicación de equipos de trabajo durante el pilotaje, correspondiente a las fundaciones del puente.

Cómo cambiará la circulación en el acceso oeste

El nuevo viaducto permitirá separar el tránsito que ingresa o sale de Neuquén hacia Cipolletti de los vehículos que se desplazan dentro de la capital, movimientos que actualmente coinciden en un mismo nivel y generan congestión durante las horas pico.

La avenida tendrá cuatro carriles de circulación por sentido, más uno de estacionamiento. Los dos carriles centrales de cada mano utilizarán el viaducto, mientras que los externos permitirán los desplazamientos urbanos. Además, los vehículos podrán cruzar transversalmente por debajo de la estructura.

Nicola señaló que unos 230.000 vehículos ingresan diariamente a Neuquén por sus distintos accesos, lo que refleja la importancia de mejorar la circulación. Otro cambio será la ampliación de las intersecciones habilitadas a lo largo de la Gran Avenida. «Todas las calles de la ciudad van a cruzar la avenida», aseguró, y precisó que los cruces estarán regulados mediante semáforos.

Nuevos carriles y veredas más amplias

En los sectores de la avenida Mosconi que comenzaron a habilitarse parcialmente, continúan los trabajos para completar su configuración definitiva.

Nicola adelantó que durante la próxima semana se podrá visualizar el primer tramo de dos cuadras con cuatro carriles por sentido, estacionamiento, iluminación y veredas terminadas.

Mientras tanto, el funcionario reconoció que las obras generan demoras adicionales de entre cinco y diez minutos para algunos conductores, aunque sostuvo que la nueva infraestructura permitirá mejorar la circulación una vez finalizada.