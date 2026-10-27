Cruce de Neuquén a Cipolletti: en diciembre se habilitará el viaducto este en el ingreso a la ciudad por Avenida Mosconi

Neuquén acelera los tiempos para habilitar el nuevo viaducto de Avenida Mosconi en el ingreso este a la capital. La estructura elevada busca resolver el embudo de tránsito que se genera a diario con la llegada de vehículos desde Cipolletti y la provincia de Río Negro.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa supervisaron los trabajos en el terreno. Durante la recorrida, las autoridades confirmaron que el nodo vial quedará operativo en el mes de diciembre para absorber el flujo de 100.000 vehículos diarios.

“Todos los días más de 100.000 autos llegan a la ciudad y necesitamos esta obra tan importante. Reordena el tránsito y lleva adelante las herramientas necesarias para una circulación de una gran capital”, precisó Gaido.

El nuevo nodo elevado busca modernizar los tiempos de viaje de los trabajadores que conectan ambas provincias de forma constante.

Vigas en 10 días y apertura en diciembre: los detalles del avance de Avenida Mosconi

La estructura principal ya domina la traza sobre el acceso. El jefe comunal detalló los plazos técnicos inmediatos: las cuadrillas terminarán de colocar las vigas en un margen de “no más de 10 días”.

El municipio sostiene el avance de los trabajos para evitar retrasos en el calendario. Gaido destacó la decisión de mantener los esquemas operativos y el despliegue de los trabajadores con lluvia o viento para cumplir con el mes de apertura.

Mientras la ciudad concentra los recursos en el acceso este, el Ejecutivo provincial avanza con la apertura de pliegos para licitar obras similares en otros puntos críticos del tránsito.

El gobernador Figueroa adelantó los sectores donde el Estado replicará el modelo de viaductos elevados:

Casimiro Gómez: ordenará el flujo de vehículos hacia la meseta.

ordenará el flujo de vehículos hacia la meseta. Los Paraísos: conexión en el corredor norte.

conexión en el corredor norte. Parque Industrial: agilizará el tránsito de equipos sobre el polo de empresas.

agilizará el tránsito de equipos sobre el polo de empresas. Ex Zanon (FASINPAT): derivador sobre la Ruta 7.

El plan provincial incluye la iluminación total de estas rutas y la instalación de equipamiento urbano en cada nodo de conexión.

Figueroa contrastó el volumen de ejecución local con el freno de los fondos federales. “No tiene precedente en la Argentina el nivel de obra pública que estamos llevando adelante”, sentenció el mandatario, tras respaldar la administración de las cuentas públicas del Ejecutivo municipal.

«Estamos muy orgullosos de la capital que tenemos, de cómo está administrada y cómo está trabajando el equipo de Mariano», concluyó Figueroa.