Los nuevos comercios de Neuquén no pagarán licencia por un año: los detalles del anuncio de Mariano Gaido

Mariano Gaido anunció reducción de licencia comercial y eliminación de tasas en la apertura de sesiones. Foto: gentileza.

Los comerciantes que abran un local en la ciudad de Neuquén no pagarán la licencia comercial durante 12 meses, según anunció el intendente Mariano Gaido en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. La medida forma parte de un paquete de beneficios impositivos destinado al sector comercial y productivo.

De esta manera, el jefe comunal informó que el programa Habilita Gratis continuará vigente y se ampliará a un año de exención. También confirmó la reducción de licencia comercial y la eliminación de 55 tasas. “Les vengo a presentar herramientas para fortalecer el pulmón económico de la ciudad”, expresó.

Reducción de licencia comercial y continuidad de Habilita Gratis en Neuquén

En su discurso, Gaido remarcó: “Quien quiera instalar un comercio en Neuquén tendrá cero pago de licencia comercial durante un año”.

La obra sobre la ex Ruta 22 incluirá alivio fiscal para comerciantes frentistas, informó Gaido.

Al comparar 2024 con 2025, el jefe comunal indicó que más de 1.600 comercios se instalaron en la capital el último año, un 24% más que el anterior. Definió ese dato como una “demostración objetiva del dinamismo económico de la capital”.

Eliminación de 55 tasas municipales y beneficios impositivos para comerciantes

Gaido también anunció que, con las tasas eliminadas en 2025 y las proyectadas para 2026, se habrán quitado 55 tributos del sistema impositivo local. “Somos el municipio del país que mayor cantidad de tributos ha quitado”, aseguró.

Entre las tasas suprimidas mencionó el plan forestal habitacional y la tasa de residuos voluminosos comerciales, que representaban 32.000 millones de pesos para el sector privado.

Además indicó: “A través de la nueva ordenanza que estamos presentando también desaparecerán la renovación de licencias sin local, el certificado de baja licencia comercial y la tasa de transferencia comercial”.

Exención de patente 0 km y alivio fiscal por obra en la ex Ruta 22

El intendente confirmó que la exención del pago de patente para vehículos 0 km pasará de seis a ocho meses. Además, anunció una ordenanza de alivio para comerciantes frentistas a la obra sobre la ex Ruta 22.

“No les vamos a cobrar un solo peso de licencia comercial mientras dure la obra porque entendemos el esfuerzo que realizan”, informó. También aclaró que la intervención “no significará ningún costo para ningún frentista”. Gaido encuadró las medidas en un esquema de municipio eficiente y señaló que el 42% del presupuesto se destina a obras y el 25% a personal.