Nueva avenida Mosconi: comienzan los desvíos de tránsito porque la vieja Ruta 22 estará en obra todo el año en Neuquén

“Este martes vamos a cerrar el primer tramo y en los próximos 15 días tendremos seis sectores en obra entre las callesLinares y Gatica”, dijo el secretario de Infraestructura y Planificación, Alejandro Nicola.

El funcionario dio detalles a Río Negro, sobre elinicio de los desvíos de tránsito por la ampliación de la avenida Mosconi o vieja ruta 22 en Neuquén.

El tránsito circulará por los latrales, mientras las máquinas trabajarán para romper y modificar la vieja multitrocha de dos carriles por lado. Es la obra de mayor envergadura de la gestión municipal. Solo este tramo, de unas 20 cuadras entre las calles Linares y Gatica, fue licitado en unos 70.000 millones de pesos.

La adjudicación se otorgó a la (UTE) CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A. por unos 67.565 millones de pesos. La otra licitación es por los 600 metros desde los puentes carreteros hasta la calle Leales y Perticone, donde se elevará la Mosconi como un viaducto y por debajo la avenida Obrero Argentino cruzará hacia Sapere.

Veinte cuadras desde Linaes a Gatica tendrán tránsito por desvíos tanto para cruzar de norte a sur como para circular por los laterales (foto Matías Subat)



El tramo en obra se extenderá unas diez cuadras al oeste y otras diez hacia el este de la avenida Olascoaga, en plena zona céntrica de Neuquén capital . “Este martes vamos a cerrar y en unos 15 días tendremos todos los sectores entre Gatica y Linares con las máquinas sobre la traza”, dijo Nicola.



Agregó que además del cercado perimetral, se coloca un suelo especial en todos los desvíos de la avenida Olascoaga hacia la ciudad, para la circulación del tránsito de norte a sur y viceversa. Detalló que mientras las máquinas trabajan sobre la multitrocha, el tránsito estará habilitado por las colectoras.

Cómo serán los desvíos en el tránsito vehicular



“Habrá espacio para dos vehículos circulando y un tercer carril para el estacionamiento de los comercios frente a la Mosconi”, indicó Nicola. La habilitación del estacionamiento, con un máximo de una hora por vehículo para facilitar la rotación, fue acordado con los comerciantes para mitigar pérdidas de ventas.

La obra tendrá un plazo de un año de ejecución, en sus diferentes tramos (foto Matías Subat)

“Hace 10 días que venimos trabajando con cuadrillas en ocho frentes: desde Gatica hacia el centro y desde Olascoaga con el armado del cerco perimetral hasta que todo el sector desde Linares a Gatica, quede listo”, sostuvo.

El cerramiento quedó listo entre Olascoaga y Chubut, que será el primer lateral por donde circulará el tránsito vehicular mientras comenzará la rotura del asfalto con las máquinas de frezado.



“Se trabajará con tránsito para que todos tengan la información, habrá intervención y el ordenamiento de todo”, sostuvo Nicola. Por licitación, los trabajos continuarán durante la noche, según se precisó, serán trabajos de retiro de escombros y suelo, con un gran movimiento de camiones en esta etapa.