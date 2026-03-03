Neuquén extiende el tiempo de estacionamiento medido y restablece otro beneficio

La municipalidad de Neuquén anunció que se implementarán cambios en el límite del estacionamiento medido en el área de construcción de la Avenida Mosconi.

Fue luego de reunirse y escuchar los planteos de vecinos y comerciantes contra el tope máximo de 1 hora que se había establecido para la zona céntrica.

Estacionamiento por tiempo limitado: dónde se aplicará la extensión

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, explicó que el nuevo tope será de dos horas y se aplicará sobre la zona comercial de la capital: en las calles Alcorta-Perito Moreno y Montevideo-Chile, entre Tierra del Fuego y Leguizamón.

“En ese cuadrante, incluidas las transversales, el límite se amplía a dos horas. Es un tiempo un poco más ajustado a la realidad que necesitamos con la dinámica comercial”, sostuvo Baggio.

La ampliación del tiempo de estacionamiento es una de las medidas de carácter temporal que tomó el municipio buscando sostener el orden y circulación mientras se ejecutan las obras de la futura avenida.

Multas, sectores prohibidos y otro beneficio

El subsecretario también indicó que si se excede el tiempo máximo la grúa municipal «removerá el vehículo, lo va a llevar al predio de San Luis y Luis Beltrán, pero no tiene costo alguno ni de acarreo ni de estadía, ni multa de tránsito”.

A su vez, recordó que está prohibido estacionar en lado izquierdo de las colectoras Lastra-Félix San Martín y Planas–Perticone, ya que ese carril fue destinado a sostener el tránsito derivado por los desvíos.

Además de la ampliación a dos horas, el municipio volvió a instaurar el abono frentista dentro del cuadrante para las vecinas y vecinos. El beneficio alcanzará a quienes acrediten domicilio en el sector y permitirá que puedan mantener su vehículo estacionado durante toda la jornada.