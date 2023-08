Pese a la polémica por los gastos del Emprotur, el Concejo Municipal no recortó los fondos

Finalmente, después de una fuerte polémica, el Concejo Municipal no eliminó el componente b de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (Tish) que abonan los comerciantes y que está destinado al Ente Municipal de Promoción Turística (Emprotur).

Tampoco aprobó en la última sesión la conformación de un fondo específico destinado a financiar obras de pavimentos en las principales calles por donde circulan los colectivos en Bariloche.

Esta iniciativa requería ocho votos positivos y solo contó con seis (Wallace, Marcelo Casas, Gerardo Del Río, Pablo Chamatrópulos, Gerardo Ávila, Claudia Torres y Norma Taboada). Los concejales Carlos Sanchez y Ariel Cárdenas votaron en contra. La presidenta del Concejo Municipal, Natalia Almonacid, estuvo ausente de la sesión y la concejal Roxana Ferreyra se retiró del recinto.

La propuesta de modificar el componente b surgió tras la polémica por el uso de fondos públicos para gastos personales por parte del presidente del Emprotur, Gastón Burlón (secretario de Turismo) en un viaje por Europa el año pasado.

En un primer momento, la concejal Julieta Wallace propuso eliminar el componente b. «¿Por qué el quiosquero o el panadero deben solventar los gastos personales de Burlón en Europa?. Es el momento adecuado para modificar la ordenanza. Si Burlón va a seguir donde está y el intendente y el sector privado lo van a apañar, recortermos recursos«, había propuesto la concejal del Frente de Todos.

Ante el rechazo de los concejales del oficialismo y el mismo intendente Gustavo Gennuso argumentando que la eliminación del componente implicaría la disolución del Emprotur, Wallace reformuló el proyecto y, propuso que solo los contribuyentes directos vinculados al turismo continuaran aportando al ente de promoción turística. En cambio, los aportes de los contribuyentes indirectos conformarían un fondo específico destinado a la pavimentación de las principales calles de la ciudad.

«La misma gobernadora ha manifestado la voluntad de revisar el financiamiento del Emprotur y su estructura», manifestó Wallace durante la sesión.

Al tomar la palabra, el concejal Pablo Chamatrópulos recordó que «estamos aquí a partir del escándalo de los viajes por Europa, la compra de traje y el alquiler de autos. Ese escándalo público nos abofeteó a todos los barilochenses respecto de cifras siderales y viajes reiterados. Hay una dosis de responsabilidad en ponerle freno a esa situación y nos corresponde hacer un control sobre esa situación«.

Durante la sesión, Wallace recalcó que se recaudan 650 millones de pesos a través del componente b. Un 50% corresponde a los contribuyentes vinculados directamente al turismo y otro 50% a los indirectos. «Esto último representa unos 300 millones de pesos. Si tomamos como parámetro el asfalto en calle Morales que costó 8 millones de pesos, hablamos de unas 30 cuadras, 3 kilómetros por año de asfalto. Si lo pensamos en una gestión de 4 años, estaríamos hablando de 120 cuadras de asfalto», señaló.

Minutos después, el proyecto de ordenanza quedaba trunco por falta de votos.

En su programa de radio, el intendente agradeció a los concejales que votaron en contra de la iniciativa. «Se nota que trabajan en el sector turístico: Sanchez ha tenido un negocio gastronómico y Cárdenas ha trabajado en una remisería. Conocen lo que hace el Emprotur«, dijo Gennuso.

Y continuó: «Si el que viene atrás nuestro sigue manejando bien la finanzas de municipio, el año que viene deberían asfaltar Pioneros. Hay que derribar ese mito de que el gobierno municipal no quiere asfaltar, a pesar del marco en el que que no hay ayuda de los gobiernos nacionales. Nos gustaría que el Concejo, cuando hace estas ordenanzas, nos pregunte antes para no pisar tan en falso. Nunca se asfaltó tanto«.