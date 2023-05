Polémica con los fondos del Emprotur: «No corresponde a una corrupción»

El intendente Gustavo Gennuso calificó como una «operación política» la acusación al presidente del Emprotur y secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón, por los gastos personales con fondos públicos durante un viaje por Europa.

«Cualquiera que mira esos gastos se da cuenta que es una operación política porque son gastos que el mismo Emprotur, vía telefónica, autorizó. Son gastos que cualquier ser racional autorizaría porque si se rompe un traje durante un viaje, se puede reponer en medio de una misión oficial», indicó el intendente. «Son cosas que no corresponden a una corrupción -agregó-, como pretenden decir«.

De esta forma, Gennuso respaldó a Burlón.

Días atrás, el directorio del Emprotur abordó el pedido del Concejo Municipal para apartar al funcionario municipal tras los gastos en Francia e Italia, pero consideraron que como es secretario de Turismo, es el propio intendente quien debería removerlo del cargo. Tras esa decisión, los dos concejales que representan al ente renunciaron a su cargo.

«Si alguien del sector empresario tenía alguna consideración, me lo podría haber dicho», señaló Genuso que, en cambio, se mostró preocupado por la iniciativa de los concejales Pablo Chamatrópulos y Julieta Wallace para eliminar el componente b de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (Tish) que abonan los comerciantes de la ciudad y sirve para financiar el ente mixto de promoción turística.

«Lo que más me preocupa es que algunas personas tratan de disolver el Emprotur que es un ente que funciona muy bien, al que le debemos gran parte del turismo que hay en Bariloche y al que todo los imitan. Nación lo ha imitado«, advirtió Gennuso.

Consideró que sacarle el aporte del componente b al Emprotur implica su disolución. «Querer disolver el Emprotur es sacar fuentes de trabajo en nuestra ciudad porque, en general, vienen a través del turismo. Si no hay turismo, no hay trabajo. Atacar al turismo, a los promocionan el turismo es atacar a los trabajadores de nuestra ciudad. Por llevar adelante una pelea política no están mirando su ciudad: solo miran las veces que salen en los diarios«, cuestionó.

«Más allá de los gastos en Europa, se usó la tarjeta de crédito del Emprotur al cambio oficial», insistió este diario. «Si se miran los gastos que hay, eso es totalmente menor y resoluble. A lo sumo, tendrá alguna multa o sanción. No es el fin de la cuestión. El punto es que se quiere disolver en el Emprotur con el único fin de salir en los diarios. Se ataca a la principal institución de promoción turística en nuestra ciudad», respondió Gennuso.