Colores, producción gastronómica y baile en los festejos en Neuquén por el 12 de Octubre

La feria de la diversidad cultural se realizó este 12 de Octubre en el Parque Central (foto Oscar Livera)

Con una feria de la diversidad cultural, la municipalidad de Neuquén desafió los pronósticos de lluvia que había de la jornada y organizó unas cinco horas de festejos con migrantes y sus colectividades en el Paseo de los Héroes.



Desde Vista Alegre, llegaron las danzas típicas de Tarija, Bolivia, con Fran, el coordinador del grupo de folclore. “Somos Orgullo Chapaco, venimos a mostrar las tradiciones de Bolivia”, dijo. Bailaron cuecas con pañuelo y bailecito chapaco. Trabajadores de las chacras y en el Mercado de Concentración de frutas y Verduras, Fran explicó que “somos muchos paisanos y queremos que nos conozcan”.

La feria de la diversidad cultural se realizó en el Paseo de los Héroes de Neuquén (foto Oscar Livera)



La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que Neuquén “fue construida a partir de grandes corrientes migratorias que forjaron la ciudad, por es este espacio de encuentro para mostrar su cultura, comidas y la diversidad cultural, que es lo que hoy se conmemora”, dijo.

Explicó que desde la oficina municipal del migrante identifican las necesidades y los contactan con residentes y connacionales para la contención, con sus demandas de inscripción escolar, conocer las oficinas públicas y los trámites que deben llevar a cabo para regularizar su situación en el país.

La aplicación «Migra Nqn»



Hoy presentarán una aplicación en varios idiomas, explicó, para que las personas que llegan a Neuquén cuenten con una guía de las cosas necesarias que deberá conocer y la localizacion de oficinas con las dependencias públicas, o la terminal de ómnibus, por ejemplo.

El público visitó los stands en la Feria de de la diversidad cultural que se hizo hoy en Neuquén (foto Oscar Livera)



“Se podrá bajar de la página web y estará disponible en muchos idiomas, adelantó. Entre otros, inglés, francés, español y chino.

Regularizar los trámites de identidad, para trabajar

Noelia María García Arias es venezolana y está hace 18 años en Argentina. “Vinimos a hacer más grande este país. Lo primero que buscan nuestros paisanos es información para empezar sus trámites. Y además necesitan ropa, porque vienen con una mochila con lo necesario y aquí hace frío; pero tanto los venezolanos como argentinos, son muy solidarios”, dijo.

Su esposo trabajaba en el petróleo en Venezuela y se vino a la región con Repsol YPF, luego de un tiempo muy duro y de persecución, dijo, en Venezuela. Con la extracción de Maduro del país, las cosas no mejoraron “sino empeoraron” y siguen llegando familias venezolanas en busca de trabajo, explicó. Destacó que hace unos seis meses había unos 25.000 connacionales entre Neuquén y Río Negro, sin embargo, en los últimos meses “muchos regresaron y otros están llegando, así es que no tenemos un buen dato”, dijo.

Cinco horas al aire libre con una feria de música, tradiciones gastronómicas y bailes se vivió hoy en el Parque Central (foto Oscar Livera)

La migración es económica, tanto de Venezuela como de Colombia; buscan trabajo, estar mejor y más tranquilos, dijo Gloria Amparo Garzón Valle, colombiana. “Hasta los restaurantes argentinos ya tienen tequeños y arepas, eso es grandioso para nosotros”, dijo Gloria, que está radicada hace ocho años en Neuquén y se dedica a trabajos de manicura mientras su familia tiene emprendimentos gastronómicos.

“Traemos nuestra cumbia colombiana, folclórica, de nuestra tierra, de raíces caleñas y paisanas”, dijo. Mantienen el contacto por internet y videollamadas con sus familias en Colombia mientras que aquí, colaboran con quienes van llegando. “Lo primero es ir a migraciones y ponerse al día con el DNI para tener una entrada laboral; allá es muy difícil pasando los 40”, aconsejó.