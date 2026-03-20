Proponen crear un programa de inclusión laboral para limpiavidrios y vendedores callejeros en Neuquén

Legisladores del Movimiento Popular Neuquino (MPN) presentaron un proyecto de ley que crea un programa de inclusión laboral para personas en «situación de trabajo informal de subsistencia en la vía pública». Esto abarca limpiavidrios, cuidacoches y vendedores ambulantes en semáforos.

La propuesta abarca acciones que promuevan el acceso a la salud y la terminalidad educativa.

La autoridad de aplicación será el ministerio de Trabajo. Su primera tarea será relevar a las personas que se encuentran en esta situación en la provincia y elaborar un diagnóstico social, sanitario, educativo y laboral.

A partir de eso deberá implementar estrategias de acompañamiento individual.

En materia laboral está previsto, por ejemplo, que el programa impulse las capacitaciones en oficio, inserción en cooperativas de trabajo, celebración de convenios con empresas, entre otras. Esto se debe implementar a través de los programas y herramientas del Emplea Neuquén.

La autoridad de aplicación puede articular acciones con organizaciones de la sociedad civil y con otras entidades con presencia territorial, tales como instituciones religiosas, universidades, sindicatos y cámaras empresariales a fines de fortalecer las políticas previstas en la ley.

Quienes firman el proyecto son Ludmila Gaitán, Claudio Domínguez, Cielubi Obreque (MPN) y Carina Riccomini (Juntos).

En los fundamentos plantearon que la presencia de estas personas en la vía pública suele generar «debate público» y propuestas centradas «exclusivamente en la sanción».

Sostuvieron que «la experiencia demuestra que los enfoques puramente punitivos no resuelven el problema de fondo. Por el contrario, en numerosos casos profundizan condiciones preexistentes de exclusión, precariedad y vulnerabilidad. La aplicación de multas o sanciones económicas a quienes se encuentran en contextos de pobreza estructural resulta, además de ineficaz, socialmente regresiva».

«Las situaciones de informalidad extrema en la vía pública no pueden ser interpretadas únicamente como un problema de orden urbano. En muchos casos constituyen la manifestación visible de trayectorias atravesadas por los consumos problemáticos, el desempleo, la falta de terminalidad educativa, la ausencia de redes de contención, la precariedad habitacional y la desigualdad social«, agregaron.

El proyecto tomó estado parlamentario esta semana y se tratará primero en la comisión de Trabajo de la Legislatura. Si logra despacho pasará a Asuntos Constitucionales y Hacienda.