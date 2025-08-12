Regularizan los servicios en el barrio Auca Mahuida de Neuquén

Las autoridades municipales pusieron en marcha hoy el sistema de agua y bombeo para regularizar la provisión de agua en el barrio Awca Mahuida, un sector de Valentina Sur en el que intervino a través del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat. Las mejoras incluirán un nuevo tendido eléctrico y el sistema de cloacas.

El corte de cintas se produjo por la mañana, con la presencia de vecinalistas, integrantes del IMUH y con los anuncios del intendente Mariano Gaido, que comprometió la conclusión de un nuevo tendido eléctrico y la ejecución de cloacas en el mismo sector.

El IMUH instaló el tanque a 14 metros de altura, con una capacidad de 25.000 litros, la semana pasada. Ayer finalizó el llenado de la cisterna, que completó la obra de provisión, con el bombeo y una capacidad de impulsión para otros 50.000 litros.

«Esto pasaba en la ciudad, había barrios muy cerca del centro sin los servicios básicos, barrios que necesitan de obras neuquinas. Hace 20 años que las familias estaban esperando», dijo Gaido tras la apertura formal de la regularización del tendido de agua. Destacó que la obra se pagó con fondos municipales porque se trata de una comuna «con cuentas ordenadas».

Se dispusieron unos 1.170 metros de cañerías de agua para llegar con la provisión óptima de agua a unas 150 famillias que viven en el sector.

Marco Zapata, titular del IMUH, explicó que cuando finalizó la conexión de la cañería domiciliaria de agua se verificó que no había presión suficiente para entregar un servicio acorde a las necesidades del uso familiar. Dijo que el EPAS verificó presiones y pendientes y que fue necesario una cisterna y el tanque no solo para que la presión fuera la necesaria, sino también para que la conexión nueva de este sector no afectase a los barrios circundantes.

La inauguración de la red de agua potable para Awca Mahida se hizo al pie del tanque comunitario de 14 metros en el sector (gentileza)

Siguen la red eléctrica y cloacas

El intendente cortó las cintas y en el acto anunció que los trabajos continuarán con las obras de cloacas y la red eléctrica.

Se trata de la regularización de uno de los 10 sectores de ex tomas de la ciudad, que están asentadas en terrenos municipales y que al cabo del periodo, la intendencia busca dejar en condiciones dominiales regulares y con todos los servicios

En total, serán 1.233 familias que estarán bajo el plan de regularización dominial y colocación de servicios en la segunda mitad del año.