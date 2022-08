Siguen los problemas con los calefactores en la escuela Nº 143 de Cutral Co

En la escuela primaria Nº 143 del barrio General San Martín, en Cutral Co están suspendidas las actividades porque las familias resolvieron no enviar a sus hijos a clases hasta que no solucionen la situación de los calefactores, las filtraciones en el techo y para que se disponga la seguridad por 24 horas y no de 12 como es ahora.

El martes por la tarde hubo una reunión de familias con el equipo docente y allí resolvieron que no mandarán a sus hijos a clases hasta que no haya una solución definitiva del sistema de calefacción y por las filtraciones que se observan en el techo del edificio. Esta escuela el año pasado tuvo un incidente con un calefactor que explotó.

«La decisión es no traer a los nenes hasta que no esté totalmente arreglado. Hay emanación de monóxido de carbono, se deben cambiar artefactos por mal funcionamiento, se tiene que colocar protección, otros tienen problemas de combustión y que actualmente están en funcionamiento», describieron los padres.

Después del incidente de la semana pasada en un aula de 7º «B» en la planta alta y con los niños en clase, se solicitó una inspección. Ese recorrido que hizo un gasista matriculado dio cuenta de las anomalías como los artefactos apoyados en el suelo, algunos que están oxidados por su uso y otros que queman mal, en consecuencia, en esas condiciones optaron por no mandar a los chicos a clases.

«No queremos que se prolongue en el tiempo la falta de clases, pero tampoco que estén en riesgo todos», aclaró otra mamá. Otra de las demandas es que se solucionen las filtraciones que existen en los techos porque cuando llueve o nieva -como el último tiempo- las goteras se advierten en gran parte del edificio.

Un punto que ya estaba resuelto era el de la seguridad, sin embargo, las familias no están conformes. «Pedimos seguridad las 24 horas y el guardia viene 12 horas: de 19 a 7 y cuando no hay clases, por ejemplo, lo sábados y domingos durante muchas horas la escuela queda sola», aclaró otra de las madres.

Finalmente reclamaron que el compromiso de los referentes de Educación para que se concluyan los trabajos con los calefactores había sido de 15 días, pero pasó un mes y la situación sigue igual.