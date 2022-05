Esperaron una década por la red de agua y todavía falta luz y gas en un loteo de Roca

Todavía es “tierra de nadie”, aunque hogar de muchos. El loteo particular Angeloni de barrio Mosconi alguna vez fue una promesa a futuro, pero hoy para muchos es una traba. Quienes buscaban una parcela de tierra para vivir compraron terrenos con el compromiso de mejoras, servicios y de obtener su título de propiedad, luego del 2009.

Algunos otros que llegaron después, abandonaron el proyecto ante el conflicto desatado entre los compradores y los dueños (familia Angeloni) y la pelea por las escrituras; que aún no tiene fin. Hoy el panorama es incierto, pero los vecinos siguen reclamando sus títulos de propiedad y los servicios.

Para un grupo de vecinos que dialogó con RIO NEGRO, el Estado Municipal también es parte. La visita de la intendenta María Emilia Soria al barrio la semana pasada motivó nuevos cruces y reclamos, justamente el día en que la mandataria iba a anunciar el inicio de obra de agua potable.

La semana pasada el Municipio inició trabajos en las calles del loteo. Foto: Andrés Maripe

“¿Vamos a tener que esperar diez años más para otro servicio?”, se preguntó Bruno Mogni, vecino del loteo. Contó que su lucha por las escrituras y por los servicios lleva varios años, desde 2010 que se asentó en el barrio. Recientemente, el compromiso de la red de agua se consiguió tras un fallo judicial favorable a los vecinos. “La obra de la red de agua la conseguimos nosotros a través de un recurso de amparo que presentamos en la justicia”, dijo.

Luego de esa resolución judicial, el municipio acordó con la parte particular (Angeloni) llevar la red de agua a cambio de que avanzara con el traspaso de la propiedad a su nombre; ya que sigue a título de su padre fallecido y un socio. Los vecinos aseguran que Angeloni tenía plazo hasta mitad de año, pero hasta ahora no hay avances. Solo con ese paso formal, se podría seguir con la subdivisión de los loteos y así cada vecino con su escritura en un futuro. También se podría avanzar con las gestiones para llevar las redes de infraestructura que faltan al barrio.

Foto: Andrés Maripe

“Hasta tanto Angeloni no pase la chacra a su nombre no se puede hacer esa subdivisión y los propietarios no tienen título de propiedad”, explicó y dijo que sucede lo mismo con el loteo social aunque “llamativamente” ellos si tienen todos los servicios, hasta recolección de residuos y alumbrado público a diferencia de los que habitan la parte privada y no social.

El grupo de vecinos comentó que en ese encuentro, la jefa comunal se desligó de responsabilidades y ratificó que el loteo sigue en una situación “irregular”, por lo que el gobierno no puede hacerse cargo de una chacra que es privada.

Foto: Andrés Maripe

Angeloni no tiene interés en hacer ningún otro servicio, entonces nos deja a la buena de Dios el municipio” Bruno Mogni, vecino de loteo “Angeloni”

RIO NEGRO consultó al municipio, desde donde aseguraron que la intendenta concurrió al barrio a explicar la situación del loteo y allí mismo informó que llevarán adelante la obra de extensión de la red de agua potable.

“En el marco de una causa judicial con el apoderado del loteo privado, se llegó a un acuerdo en el que el Municipio se comprometió a realizar la obra de agua, mientras que, el apoderado se comprometió a finalizar la extensión de la red eléctrica y la mensura definitiva de los lotes”, ratificaron. Y esa mensura permitirá a las familias gestionar los títulos de propiedad con los que aún no cuentan.

De sus bolsillos

“Nosotros seguimos pagando el alumbrado público de la calle como si fuera el consumo de una casa. La última factura de consumo es de 33.000 pesos. Y eso que no están habilitadas las luminarias sino sería el doble. Lo pagamos voluntariamente”, contó Mogni.

La parte eléctrica nunca se hizo. Hay vecinos que no tienen red de media tensión. “Estamos a la buena de Dios, cubriendo cada uno las cosas como puede con su bolsillo, pero no corresponde”, dijo el vecino e insistió en que el privado se haga responsable y que el municipio ejerza mayor presión.

Foto: Andrés Maripe

Un poco de historia

En 2009, Jorge Angeloni cedió una parte de su chacra para loteo social en medio de la Emergencia Habitacional, y el resto estaba destinada a un emprendimiento de loteo particular. Este acuerdo se hizo entre Angeloni y Carlos Soria como exintendente, según cuentan los vecinos, mediante una carta de intención con la promesa de avanzar en los servicios que luego fue refrendada por el Concejo Deliberante. Tiempo después, fallecieron ambos y “nadie se hizo cargo”, contaron.

Dato 50 familias de Roca compraron terrenos en ese loteo particular inicialmente llamado "Álamos del Río", aledaño al loteo social del Municipio.

12 años hace que llegaron y se asentaron los primeros vecinos que habitan en el loteo, en aquel entonces con la promesa de los servicios de infraestructura.

Carta de lectores

Vecinos y vecinas Loteo Angeloni (Mosconi)

Barrios precarios, loteos ilegales y condiciones infrahumanas. Una muestra del empobrecimiento generalizado del país que también se presenta en la ciudad de los Soria. Reclamos, justificaciones y funcionarios que no funcionan.

“La situación del barrio es irregular y excede la órbita del municipio” sostuvo la intendenta el martes pasado en su paso por el loteo. Y afirmó: “Ustedes no pagan tasas, ¿o me equivoco?”.

Ante esas afirmaciones, los vecinos le recordamos que la preventa de urbanización fue impulsada por su propio padre junto con el dueño de la chacra (Jorge Angeloni, fallecido hace años) en Emergencia Habitacional (ord. 4569/08) y esa operación luego fue autorizada mediante ord.4567/09, documentos certificados por Escribanía Epifanio.

(…)

Décadas han pasado de la célebre frase de Eva Perón que inspira en título de esta carta y, aparentemente, cierto peronismo del siglo XXI entiende los derechos humanos de otra manera. Muy lejos está la Argentina pujante y progresista de antaño, mucho más cerca hoy del subdesarrollo y la indigencia africana. Por lo pronto, restan algunos meses aún para que los vecinos contemos con agua potable pero sabemos perfectamente que deberemos esperar mucho más aún por el gas o las cloacas. Huelgan las sesudas explicaciones sociológicas al fenómeno de los outsiders de la política (Milei y cia). Quizás, para desacreditar las acusaciones de casta privilegiada, sea conveniente dejar de comportarse como tal.

(Ver completa acá)