Tasa por cargar combustible: Cutral Co hará hoy la audiencia pública

En una audiencia pública caracterizada por la numerosa cantidad de inscriptos -17– el Concejo Deliberante de Cutral Co escuchará a vecinos que quieren expresarse por la declaración de emergencia vial y la incorporación de la tasa a los combustibles. La iniciativa ya cuenta con el respaldo en mayoría de los concejales y luego de esta audiencia se someterá a la votación definitiva por parte del legislativo. El resultado de la audiencia no es vinculante.

Las audiencias públicas que suelen convocarse toda vez que se aprueba la ordenanza Tarifaria o se debe modificar alguno de sus artículos pasan casi inadvertidas para la población. En algunos casos supo tener algunos inscriptos que no en su totalidad llegan a la instancia de audiencia; y en otros, no hubo ningún anotado, a pesar de que se trata del aumento de los servicios retributivos o las patentes.

En esta oportunidad, hubo tiempo hasta el sábado para anotarse y observar la documentación que integra el expediente en cuestión y en los que se especifica los fundamentos. La audiencia está fijada para las 9 en el recinto donde se hacen las sesiones: la Casa de la Historia y no en la sede de la presidencia del Deliberante. El cambio del lugar obedeció a la cantidad de participantes anotados.

En la sesión pasada donde se votó el proyecto que remitió el intendente Ramón Rioseco, el resultado fue por mayoría. De los nueve ediles, cinco (que conforman el bloque del oficialismo) votaron de manera afirmativa. En cambio, el único concejal de la oposición, presentó un despacho en minoría. Hubo una ausencia y un edil del oficialismo que no lo aprobó.

El texto de la ordenanza especifica la declaración de la emergencia vial y de transporte público por el término de 24 meses. La revisión para saber si deberá continuar o no está prevista al año. El porcentaje a aplicar fue fijado en el 4, 5 % por cada litro de combustible o metro cúbico que se expenda en las surtidoras de Cutral Co. En Plaza Huincul no se trató el tema todavía.

El monto obtenido con esta tasa permitirá crear un fondo específico para la movilidad urbana. En este caso, el servicio de transporte público que realiza la cooperativa El Petróleo, y las obras que requieran garantizar las condiciones de todas las calles. Con este fondo se busca dar «sustentabilidad a la movilidad del tránsito urbano».