«Tenemos una mirada distinta, no se puede hacer política si no tenemos al ser humano adentro», dijo Rioseco al asumir en Cutral Co

El flamante intendente Ramón Rioseco destacó en su discurso que, en Cutral Co, hace 15 años que existe superávit fiscal y que mantiene una mirada distinta, convencido por «historia, y trabajo, no se puede hacer política si no tenemos al ser humano en el centro de la escena». Junto a Rioseco, que va por su tercer mandaton, asumieron los nueve ediles y los funcionarios del gabinete municipal, en una ceremonia que se desarrolló en el centro cultural que lleva el nombre de su fallecido hermano, José Rioseco.

En una ceremonia cargada de emoción, donde en todo momento sobrevoló la figura del fallecido jefe comunal José Rioseco, se lo recordó a él y también al concejal Rubén «Bambi» Flores (MPN) que murió en plena pandemia de coronavirus.

Rioseco fue el primero en destacar la gestión «exitosa que nos dejó José con estándares tan altos en infraestructura, desarrollo, administración». Dijo el municipio y la ciudad tienen que sentirse hornados porque hace «15 años tiene superavit fiscal por eso podemos hacer obras, porque tenemos una economía ordenada mirando al ser humano, es posible».

El jefe comunal manifestó los «discursos temerarios» que provienen de Nación y se diferenció con la política nacional y provincial. «Tenemos otra mirada» y que «busca dar respuesta y tener un estado potente, que proteja. Argentina necesita un mensaje de esperanza, de paz y de educación, no mensajes temerarios» como se escucharon estos días, refirió.

«Si hay alguien que conoce el neoliberalismo es Cutral Co y Plaza Huincul que lo sufrió como ninguna otra ciudad», sintetizó.

Aseguró que gracias a la administración ordenada, es que se pueden garantizar los pagos de sueldos y aguinaldos para los agentes municipales, los beneficiarios de programas sociales y los proveedores. Describió hay obras nacionales como el Colegio Tecnológico, el parque solar, las 32 Viviendas para adultos mayores, el canal pluvioaluvional y que se trabajará para continuarlas.

«Tenemos los recursos para que ninguna obra nacional se pare en Cutral Co», afirmó.

Hoy también juraron los nueve concejales: Jesús San Martín, quien hasta hoy estuvo al frente del Ejecutivo, tras la muerte de José Rioseco en septiembre pasado; Jesica Rioseco, que repetirá mandato; al igual que María Elena Paladino; Elida González; el ingresante deportista Maximiliano Navarrete y Hugo Deisner. Todos por el oficialismo.

Lo mismo ocurrió con Plinio Rubilar (UP) y Fabián Godoy (MID) que ingresaron por las colectoras que respaldaron a Rioseco. Desde la oposición la única banca es para César Omar Pérez, por Comunidad.

El gabinete municipal lo conforman un nuevo esquema en el organigrama con una jefatura de Gabinete y Gobierno y ocho secretarías.

El jefe de Gabinete y Gobierno es Walter Mardones; la secretaria de Hacienda es Noe Sambueza; la secretaria Privada es Sandra Valdivia; Henri Torrico fue designado como secretario de Obras Públicas; María de los Ángeles Bota, es la secretaria de Servicios Públicos; Mirta Culliqueo, se la secretaria de Desarrollo Social; Javier Méndez, es el secretariio de Agua y Cloacas; Carolina Alarcón, la secretaria de la Mujer y Diversidad y Omar Marifil, secretario de Control Urbano.