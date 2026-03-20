Represas de Neuquén y Río Negro: Nación oficializó el cambio de dueños por los próximos 30 años

La secretaría de Energía de la Nación autorizó formalmente el cambio de la titularidad de las represas de los ríos Limay y Neuquén este viernes. La resolución se publicó en el Boletín Oficial y alcanza a los complejos de Alicurá, Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito y Piedra del Águila.

El procedimiento puede entenderse como uno de los últimos pasos para poner en marcha los nuevos contratos, luego de la licitación nacional e internacional que el año pasado oficializó a las empresas que conducirán las centrales por los siguientes 30 años.

Las concesiones anteriores, producidas en la década del 90, llevaban más de dos años siendo prorrogadas.

En el medio se produjeron varias instancias de negociación, principalmente con las provincias de Neuquén y Río Negro, que quisieron incluir sus demandas en los pliegos para lograr, entre otras cosas, un cálculo de las regalías ampliado, el cobro de energía en especie y el canon por el uso del agua.

Las nuevas sociedades

Con la resolución 75/2026 conocida hoy, el Gobierno nacional dejó autorizado «el cambio de titularidad» en favor de las sociedades conformadas para manejar cada una de las represas.

Se trata de El Chocón Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima (BML Inversora), Alicurá Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Edison Inversiones), Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Edison Inversiones) y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Central Puerto).

También instruyó a Cammesa, la empresa administradora del mercado mayorista de energía eléctrica, a registrar el cambio de titularidad y realizar las gestiones necesarias para su adecuación, con el objetivo además de cargar posibles sobrecostos o penalidades ocasionadas en el proceso a las empresas concesionarias.

La compañía estatal fue autorizada, a su vez, para «efectuar los correspondientes cargos dentro del período estacional en que dichos sobrecostos o penalidades se produzcan».

Represas: qué pasó desde diciembre hasta ahora

En los considerandos, la cartera energética repasó el camino administrativo de las represas a partir de la preadjudicación del concurso público nacional e internacional que vendió el 100% del capital accionario de las sociedades concesionarias.

El 27 de diciembre se celebró la transferencia de los complejos, instancia que mereció un acto en Cipolleti al que asistieron la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y su par de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Antes de fin de año, el 30 de diciembre, tuvo lugar la adjudicación definitiva de las centrales, por medio de un decreto firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Las compañías pagaron entre las tres un monto superior a los 700 millones de dólares.

El procedimiento avanzó con la toma de posesión y una nueva instrucción, publicada el 6 de enero, para que las concesionarias entrantes se dediquen a «perfeccionar el acto administrativo» correspondiente al cambio de titularidad.

La solicitud para este último paso, en tanto, se publicó el 27 de febrero último y no recibió objeciones de terceros.

Ya convertidas en titulares, las empresas deberán garantizar una serie de condiciones, esencialmente, para lograr una operación segura, eficiente y sostenible.

Tendrán que, por ejemplo, iniciar un plan de modernización de las centrales, estimado en varios millones de dólares. De igual manera, deberán mantener un vínculo institucional permanente con las provincias, garantizar fondos para el funcionamiento del Organismo Regional de Seguridad de Presas (Orsep) y cumplir con las normas de manejo de aguas dictadas por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC).