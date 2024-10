Vecinos de Roca reclaman por una obra del plan de cloacas: «Fue hecha en un escritorio de Viedma»

Un grupo de vecinos del barrio Stefenelli de Roca encabeza un reclamo contra la instalación de una planta elevadora de líquidos, obra que forma parte del Plan Director de Cloacas —iniciativa que comenzó a ejecutarse en 2023 y estuvo paralizada a comienzos de año—. ¿Qué solicitan?

El pedido es concreto: la remoción de la futura construcción a otro sitio. El malestar principal se debe a la proximidad que tendría con respecto a viviendas, lo que puede significar un foco de contaminación, infecciones y olores.

Según lo establecido en el proyecto del Plan Director (publicado en la web del municipio), la estación elevadora Stefenelli Sur debería emplazarse en la intersección de Leopoldo Lugones y Ricardo Güiraldes. Es una de las tres bombas de impulsión programadas, junto a las de los barrios La Rivera y Mosconi.

Área donde se emplazará la estación elevadora. Crédito Juan Thomes

Los vecinos del sector exigen la reubicación de la bomba a unos 900 metros del sitio planificado actualmente, sobre calles Rembrandt y Goya, donde no existen viviendas aledañas.

«Desde el Enohsa dicen que la razón de la actual ubicación se explica porque es el punto más bajo de la cuenca Stefenelli. Nosotros pedimos que nos muestren los estudios topográficos, para comprobarlo, pero nunca los pudimos ver«, expresó a Diario RÍO NEGRO Inés, una vecina del sector. Por el momento, la construcción se encuentra paralizada luego de que un juez diera lugar a un recurso de amparo .

Vecinos de Roca reclaman por una obra del Plan Director de Cloacas: ¿Cuál es el temor?

Según expresaron vecinos del sector, todo comenzó con una notificación a un vecino sobre la expropiación de una parcela de su propiedad (lugar donde será emplazada la planta). A partir de ese momento comenzó una serie de reclamos ante autoridades de Nación, Provincia y Municipio.

«Presentamos denuncias al BID y logramos que viniera personal del Enohsa. Incluso la semana pasada tuvimos una reunion entre los vecinos, el Departamento Provincial de Aguas y representantes de Nación», agregó Inés. Sin embargo, hasta el momento la posibilidad de una reubicación no encuentra respuestas.

Obras vinculadas al sistema de cloacas en Stefenelli. Crédito Juan Thomes

«No pedimos que no se haga la obra de cloacas, solo queremos una nueva planificación y que se realice en un lugar que no afecte a los vecinos», afirmó. Según denuncian los vecinos, el proyecto del Plan Director de Cloacas refleja una falta de conocimiento de la realidad urbana del sector. Asimismo, sostienen que fue elaborado «desde un escritorio en Viedma» y sin la consulta de ellos. De hecho, en una comunicación ante el BID aseguran no haber formado parte de las audiencias públicas.

«Nuestro miedo es que terminen inyectendo las cloacas de todo Roca en esta bomba, porque el sistema de la ciudad está colapsado, por ello termine habiendo desbordes u olores», señaló Guillermo, otro vecino del lugar.

Cuál fue la respuesta del Enohsa a los vecinos de Roca

Desde el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) compartieron un comunicado a los vecinos en respuesta a los reclamos. Las autoridades especificaron los impactos y beneficios de la obras, así como su posible impacto ambiental.

Según se consignó, la obra contempla la instalación de una estación elevadora, denominada estación de bombeo. Esta edificiación completará el funcionamientos de la actual planta de tratamiento de líquidos cloacales, ubicada sobre la Ruta 22.

La comunicación asegura que la estación de bombeo solo recibirá aportes del sector de la «cuenca barrio Stefenelli Sur«. El Enohsa especificó, seguidamente, que la ubicación actual de la planta se debió exclusivamente a características topografícas.

«Como todas las estaciones elevadores funcionará de la siguiente manera: el líquido llega por gravedad al pozo de bombero subterráneo, que está equipado con un sistema de detectores de nivel del líquido para los arranque y paradas automáticos de las bombas. Cuando el nivel de liquido cloacal llega a un punto predeterminado, comienza a funcionar una de las bombas sumergibles, la que se detiene cuando llega al nivel mínimo establecido«, agregaron en referencia al funcionamiento del sistema.

El cuanto al estudio de impacto ambiente, elaborado en 2017, se reconoció que contó con la respectiva aprobación de la Secretaria de Ambiente de Río Negro, mediante la resolución n° 507/2018. Allí se detallaron que algunas problemáticas de las estaciones elevadoras podrían deberse al «ruido del motor de la bomba y a la generación de olores».

Sin embargo, aseguran que en la planta de Stefenelli la «probabilidad de olores es menor«, dado que la «permanencia de los líquidos cloacales es escaza«. En general, el Enohsa rescata una «valoración positiva» del proyecto.

Finalmente, se destacan beneficios tales como «la disminución de enfermedades infecciosas» y la «mejora del servicio de saneamiento» en todo Roca.

Diario RÍO NEGRO intentó obtener más precisiones de parte del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, pero evitaron brindar información al respecto. Tampoco desde la empresa contratista, Ecosur Bahía S.A, se obtuvieron respuestas.