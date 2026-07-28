Riesgo de avalanchas: las recomendaciones para quienes practican actividades de invierno

Con las recientes nevadas aumentó en gran proporción la cantidad de nieve y el tipo de acumulación en la montaña y por ende, el riesgo de avalanchas. Pero la ansiedad por aprovechar de las actividades invernales lleva a que muchos olviden los peligros y salgan sin precauciones.

«Las nevadas llegan más tarde. Nieva mucha cantidad y muy rápido. Por eso, en el transcurso de la semana, habrá peligro de avalanchas. Y si la gente pretende esquiar por el bosque deberá hacerlo con cuidado porque hay troncos y piedras descubiertas», advirtió Juan Pablo López, pronosticador del Centro de Información de Avalanchas (CIAv) de Bariloche que funciona pro sexto año consecutivo y depende de la Asociación Argentina de Guías de Montaña.

Insistió en tomar precauciones durante esta semana: «Sucede que el sábado por la mañana, en muy pocas horas, el cerro López juntó 30 centímetros de nieve. Todo eso se cayó, se generaron muchas avalanchas. Nevó mucha cantidad y muy rápido. Este martes pasó exactamente lo mismo y con tanta acumulación, se produjeron varias avalanchas», comentó López que se encuentra en el refugio de ese cerro, junto a otros compañeros del CIAv realizando un curso de nivología que dura una semana.

«Desde el miércoles pasado -acotó-, se han acumulado entre 90 centímetros y un metro en esta zona y hemos visto varias avalanchas. La previsión muestra que seguirá nevando. No es mucha cantidad de nieve, pero lo que cae está inestable y nos advierte sobre los cuidados a tener con los terrenos que elegimos».

Los integrantes de la CIAv realizan un curso de nivología en el cerro López. Foto: gentileza

López dijo que otra de las condiciones para las avalanchas es cuando la nieve llega acompañada por viento. «El viento transporta la nieve y produce acumulaciones más grandes en lugares peligrosos que se deben evitar. Esas placas de viento pueden generar una avalancha», dijo.

También resaltó que las personas que suelen practicar actividades de invierno necesitan identificar «terrenos aptos para las avalanchas, distinguir las zonas de la montaña (las bajas, las altas que acumulan más nieve, con pendientes más grandes cerca de los filos)».

Este año, el CIAv comenzó a elaborar el pronóstico de peligro de avalanchas el primero de julio pasado en un área que abarca desde el cerro López hasta la costa del Mascardi, al sur, y desde Laguna Ilon, al oeste, al valle del Challhuaco, en el este. El trabajo no contempla el cerro Catedral.

Los boletines son publicados en la web del CIAv (https://www.avalanchas.com.ar/reporte/) y son de acceso gratuito. Suelen tener más de 3000 visitas diarias.

«Este es el primer ciclo de avalanchas de más actividad que estamos teniendo. En este contexto, se sugiere evaluar el pronóstico y el peligro de avalanchas, hacer el registro de esquí de travesía del parque nacional Nahuel Huapi -que especifica qué tener en cuenta-, planificar la salida -que no sea una espontánea-, no salir solo en esta época y llevar material para hacer un autorescate», detalló López.

Los integrantes de la CIAv realizan un curso de nivología en el cerro López. Foto: gentileza

El último boletín del CIAv advierte sobre probables «avalanchas grandes de placa de tormenta en todas las orientaciones de la zona alta y media», aunque son «poco probables las avalanchas en la zona baja».

A diario, un equipo de observadores salen al terreno para evaluar las condiciones de la nieve. El CIAv también cuenta con unos corrales de observación en el cerro López y en Catedral; en tanto, una red de cámaras miden la altura de la nieve para saber qué cantidad se acumula y, una red de estaciones meteorológicas permite complementar los datos. Con todas estas herramientas, se elaboran los informes sobre las condiciones del manto de nieve y cómo está distribuido para estimar el nivel de peligro en nuestra zona de montaña.

A fin del 2025, el CIAv fue reconocido por la American Avalanche Association (AAA), la organización más prestigiosa del mundo en pronósticos de estudios y prevención de avalanchas. «En Bariloche brindamos cursos recreativos para gente que hace esquí de travesía o camina con raquetas que están certificados por la triple A», concluyó.