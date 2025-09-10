Viedma recuperará la oficina de informes turísticos en la costanera

La Municipalidad de Viedma decidió reflotar la oficina de informes turísticos que funcionó hasta 2023 en la costanera de la capital provincial, así lo anunció el secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo del municipio, Marco Magnanelli, durante la apertura de la licitación para la concesión del kiosco ubicado en ese lugar.

El funcionario la remarcó como «una novedad» en el acto donde se recibieron dos ofertas para mejorar la infraestructura y para la explotación del kiosco que funcionan en ese lugar y que tendrá espacios compartidos con la oficina municipal.

Los interesados en el lugar son Ignacio Gavarret, que ofreció un canon mensual de 800.000 pesos y Nélson Urrutia, que propuso 850.000 para «el uso, ocupación y explotación del kiosco y punto de servicios turísticos» tal como se denominó en el llamado respectivo.

«Es un lugar que tenemos que recuperar porque hay mucha demanda» porque «es un lugar cercano en la ciudad» indicó el funcionario, mientras que el subsecretario de Turismo, Sergio Rodríguez, sostuvo que «la gente cuando viaja tiene todos los informes a través del celular» pero «es necesario tener un lugar en el centro».

Rodríguez ratificó que el equipo técnico del área municipal continuará trabajando en «las instalaciones que recibimos de la provincia», a la vera de la ruta Nacional N° 3, «pero era necesario contar con un espacio en la ciudad».

Para Magnanelli, con esta iniciativa, se tienen en cuenta «los cambios en la costanera con la oferta gastronómica y turística que ha ido creciendo» y remarcó que «el kiosco es un punto comercial muy importante».