Ya se entregan los kits escolares en Neuquén: hay filas desde la madrugada, cuáles son los puntos de retiro
El intendente Mariano Gaido habilitó la entrega a las 6:30 de la mañana en el MNBA. Los tres puntos de la ciudad ya están operativos para repartir útiles y mochilas a 40.000 estudiantes. ¿Dónde se retiran los kits?
Con las primeras luces del día y una fuerte convocatoria, la Municipalidad de Neuquén inició este jueves 19 de febrero la distribución masiva de kits escolares gratuitos.
El intendente Mariano Gaido, junto a la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini estuvieron presentes en la apertura del operativo, que comenzó de manera anticipada a las 6:30 en el Museo Nacional de Bellas Artes para dar respuesta a los vecinos que esperaban desde temprano.
El operativo busca equipar a unos 40.000 alumnos de los niveles inicial, primario y secundario antes del inicio del ciclo lectivo 2026.
Ante la gran afluencia de familias en las primeras horas, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, llevó tranquilidad a la población: «A las 17 horas se corta la fila, pero se atiende hasta la última persona que esté presente».
Además, se confirmó que el operativo no termina hoy: continuará el viernes y habrá una jornada especial el sábado 21 de febrero para aquellos padres o tutores que no puedan asistir durante los días hábiles por razones laborales.
Sedes habilitadas y horarios para retirar el kit escolar en Neuquén
El operativo funcionará de corrido hasta las 17:00 en los tres puntos estratégicos de la capital:
- Centro: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) – Mitre y Santa Cruz.
- Oeste: Centro Cultural del Oeste (CCO) – Racedo y Dr. Ramón.
- Norte: Sala de Elaboración sin TACC – Al lado del Hospital Heller.
Requisitos obligatorios para retirar el kit escolar
Desde el municipio recordaron que el personal será estricto con la documentación para garantizar la transparencia del beneficio:
- Tarjeta BEN física: Es el requisito clave. Sin el plástico del Boleto Estudiantil Neuquino no se puede retirar el kit.
- DNI del alumno: Para acreditar identidad y domicilio en la capital.
- Certificado de escolaridad: Únicamente para el Nivel Inicial (Jardín) y para quienes se inscriben por primera vez.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar