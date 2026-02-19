Ya se entregan los kits escolares en Neuquén: hay filas desde la madrugada, cuáles son los puntos de retiro

Con las primeras luces del día y una fuerte convocatoria, la Municipalidad de Neuquén inició este jueves 19 de febrero la distribución masiva de kits escolares gratuitos.

El intendente Mariano Gaido, junto a la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini estuvieron presentes en la apertura del operativo, que comenzó de manera anticipada a las 6:30 en el Museo Nacional de Bellas Artes para dar respuesta a los vecinos que esperaban desde temprano.

El operativo busca equipar a unos 40.000 alumnos de los niveles inicial, primario y secundario antes del inicio del ciclo lectivo 2026.

Ante la gran afluencia de familias en las primeras horas, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, llevó tranquilidad a la población: «A las 17 horas se corta la fila, pero se atiende hasta la última persona que esté presente».

Además, se confirmó que el operativo no termina hoy: continuará el viernes y habrá una jornada especial el sábado 21 de febrero para aquellos padres o tutores que no puedan asistir durante los días hábiles por razones laborales.

Sedes habilitadas y horarios para retirar el kit escolar en Neuquén

El operativo funcionará de corrido hasta las 17:00 en los tres puntos estratégicos de la capital:

Centro: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) – Mitre y Santa Cruz.

Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) – Mitre y Santa Cruz. Oeste: Centro Cultural del Oeste (CCO) – Racedo y Dr. Ramón.

Centro Cultural del Oeste (CCO) – Racedo y Dr. Ramón. Norte: Sala de Elaboración sin TACC – Al lado del Hospital Heller.

Requisitos obligatorios para retirar el kit escolar

Desde el municipio recordaron que el personal será estricto con la documentación para garantizar la transparencia del beneficio: